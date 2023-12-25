Мобилизация в Украине - военнообязанный прошел ВЛК, но не пошел в армию и на три года попал за решетку

Мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от военной службы. Фото: УНІАН

Житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.

Об этом сообщает "Главком".

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В конце мая этого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию. Он был признан здоровым и пригодным к службе в ВСУ. После этого переселенец под подпись получил персональную повестку для последующего прохождения военной службы. Однако не пошел в армию.

В суде мужчина признал свою вину.

"Не явился на службу в воинскую часть по личным соображениям. В частности, волновался за безопасность своего отца, проживающего на оккупированной российскими войсками территории Украины", — сказал уклонист.

Реакция суда на объяснение уклониста

"Анализируя в совокупности обстоятельства, смягчающие наказание, учитывая лицо обвиняемого, ранее несудимого, является лицом молодого возраста, суд считает целесообразным назначить наказание, предусмотренное санкцией статьи обвинение в виде лишения свободы", — говорится в приговоре.

Кроме ареста, мужчина должен заплатить 2,8 тыс. грн за проведение судебной почерковедческой экспертизы.

Напомним, представители местных ТЦК имеют полномочия уведомлять военнообязанных граждан в публичных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные.

Кроме того, адвокат Ростислав Кравец прокомментировал заявления Марьяны Безуглой о вручении повесток не только работниками ТЦК, но и полицейскими. По словам специалиста, у полиции нет такой функции, к тому же для этого нужны дополнительные расходы из госбюджета.