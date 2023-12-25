Мобилизация в Украине - военнообязанный прошел ВЛК, но не пошел в армию и на три года попал за решетку

Военнообязанный прошел ВЛК, но не пошел в армию и на три года попал за решетку
Житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.
Об этом сообщает "Главком".
Как мужчине удалось не пойти на службу
В конце мая этого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию. Он был признан здоровым и пригодным к службе в ВСУ. После этого переселенец под подпись получил персональную повестку для последующего прохождения военной службы. Однако не пошел в армию.
В суде мужчина признал свою вину.
"Не явился на службу в воинскую часть по личным соображениям. В частности, волновался за безопасность своего отца, проживающего на оккупированной российскими войсками территории Украины", — сказал уклонист.
Реакция суда на объяснение уклониста
"Анализируя в совокупности обстоятельства, смягчающие наказание, учитывая лицо обвиняемого, ранее несудимого, является лицом молодого возраста, суд считает целесообразным назначить наказание, предусмотренное санкцией статьи обвинение в виде лишения свободы", — говорится в приговоре.
Кроме ареста, мужчина должен заплатить 2,8 тыс. грн за проведение судебной почерковедческой экспертизы.
Напомним, представители местных ТЦК имеют полномочия уведомлять военнообязанных граждан в публичных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные.
Кроме того, адвокат Ростислав Кравец прокомментировал заявления Марьяны Безуглой о вручении повесток не только работниками ТЦК, но и полицейскими. По словам специалиста, у полиции нет такой функции, к тому же для этого нужны дополнительные расходы из госбюджета.
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