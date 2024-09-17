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Военнообязанных женщин обязали носить с собой документы — что нужно знать

17 сентября 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какие документы должны иметь военнообязанные женщины
Военный учет женщин в Украине. Фото: АрмияInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине статус военнообязанного могут иметь не только мужчины, но и некоторые женщины. В частности медики, медсестры, фармацевты. Они, как и мужчины, во время военного положения обязаны носить с собой в общественные места определенные документы.

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Об этом сообщила адвокат Татьяна Даниленко, пишет РБК-Украина.

Какие женщины в Украине являются военнообязанными

На военный учет обязаны стать женщины, имеющие определенное образование и профессию:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиологии и эпидемиологии.

Они после постановки на военный учет получают статус военнообязанных. Другие женщины, имеющие смежную с военной профессией, могут становиться на военный учет по желанию.

Важно: женщин в Украине принимают в ряды ВСУ исключительно по добровольному согласию, кроме этого они могут беспрепятственно пересекать границу.

 

Какие женщины в Украине военнообязанны 
Военный учет женщин в Украине. Фото: google.com

Какие документы должны носить военнообязанные женщины

Так, по словам правозащитницы, в условиях военного положения военнообязанным женщинам достаточно иметь при себе только паспорт. Он может быть как в бумажном формате, так и как ID-карта или электронный паспорт в "Дія".

Следует добавить, что во время военного положения каждого гражданина могут остановить правоохранители, чтобы проверить документы. И отсутствие паспорта или же военно-учетного документа может создать проблемы. В частности, сотрудники полиции могут задержать человека без документов.

Ранее мы писали, когда женщине могут отказать в подписании контракта с ВСУ.

Напомним, мы сообщали, за что могут оштрафовать военнообязанных женщин.

Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.

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