Мобилизация в Украине 2024 — какие документы должны иметь военнообязанные женщины

Военнообязанных женщин обязали носить с собой документы — что нужно знать
В Украине статус военнообязанного могут иметь не только мужчины, но и некоторые женщины. В частности медики, медсестры, фармацевты. Они, как и мужчины, во время военного положения обязаны носить с собой в общественные места определенные документы.
Об этом сообщила адвокат Татьяна Даниленко, пишет РБК-Украина.
Какие женщины в Украине являются военнообязанными
На военный учет обязаны стать женщины, имеющие определенное образование и профессию:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиологии.
Они после постановки на военный учет получают статус военнообязанных. Другие женщины, имеющие смежную с военной профессией, могут становиться на военный учет по желанию.
Важно: женщин в Украине принимают в ряды ВСУ исключительно по добровольному согласию, кроме этого они могут беспрепятственно пересекать границу.
Какие документы должны носить военнообязанные женщины
Так, по словам правозащитницы, в условиях военного положения военнообязанным женщинам достаточно иметь при себе только паспорт. Он может быть как в бумажном формате, так и как ID-карта или электронный паспорт в "Дія".
Следует добавить, что во время военного положения каждого гражданина могут остановить правоохранители, чтобы проверить документы. И отсутствие паспорта или же военно-учетного документа может создать проблемы. В частности, сотрудники полиции могут задержать человека без документов.
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