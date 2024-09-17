Мобилизация в Украине 2024 — какие документы должны иметь военнообязанные женщины

Военный учет женщин в Украине. Фото: АрмияInform

В Украине статус военнообязанного могут иметь не только мужчины, но и некоторые женщины. В частности медики, медсестры, фармацевты. Они, как и мужчины, во время военного положения обязаны носить с собой в общественные места определенные документы.

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Об этом сообщила адвокат Татьяна Даниленко, пишет РБК-Украина.

Какие женщины в Украине являются военнообязанными

На военный учет обязаны стать женщины, имеющие определенное образование и профессию:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии.

Они после постановки на военный учет получают статус военнообязанных. Другие женщины, имеющие смежную с военной профессией, могут становиться на военный учет по желанию.

Важно: женщин в Украине принимают в ряды ВСУ исключительно по добровольному согласию, кроме этого они могут беспрепятственно пересекать границу.

Военный учет женщин в Украине. Фото: google.com

Какие документы должны носить военнообязанные женщины

Так, по словам правозащитницы, в условиях военного положения военнообязанным женщинам достаточно иметь при себе только паспорт. Он может быть как в бумажном формате, так и как ID-карта или электронный паспорт в "Дія".

Следует добавить, что во время военного положения каждого гражданина могут остановить правоохранители, чтобы проверить документы. И отсутствие паспорта или же военно-учетного документа может создать проблемы. В частности, сотрудники полиции могут задержать человека без документов.

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