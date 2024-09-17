Мобілізація в Україні 2024 — які документи повинні мати військовозобов'язані жінки

Військовозобов'язаних жінок зобов'язали носити з собою документи — що варто знати
В Україні статус військовозобов'язаного можуть мати не тільки чоловіки, а й деякі жінки. Зокрема, медики, медсестри фармацевти. Вони, як і чоловіки, під час воєнного стану зобов'язані носити з собою у громадські місця певні документи.
Про це повідомила адвокатка Тетяна Даниленко, пише РБК-Україна.
Які жінки в Україні є військовозобов'язаними
Наразі на військовий облік зобов'язані стати жінки, що мають певну освіту та професію:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Вони після постановки на військовий облік набувають статусу військовозобов'язаних. Інші жінки, які мають суміжну з військовою професією, можуть ставати на військовий облік за бажанням.
Важливо: жінок в Україні приймають до лав ЗСУ виключно за добровільною згодою, крім цього вони можуть безперешкодно перетинати кордон.
Які документи повинні носити військовозобов'язані жінки
Так, за словами правозахисниці, в умовах воєнного стану військовозобов'язаним жінкам достатньо мати при собі лише паспорт. Він може бути як у паперовому форматі, так і як ID-картка або ж електронний паспорт у "Дії".
Варто додати, під час воєнного стану кожного громадянина можуть зупинити правоохоронці, щоб перевірити документи. І відсутність паспорта або ж військово-облікового документа може створити проблеми. Зокрема, працівники поліції можуть затримати особу без документів.
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