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Військовозобов'язаних жінок зобов'язали носити з собою документи — що варто знати

17 вересня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які документи повинні мати військовозобов'язані жінки
Військовий облік жінок в Україні. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні статус військовозобов'язаного можуть мати не тільки чоловіки, а й деякі жінки. Зокрема, медики, медсестри фармацевти. Вони, як і чоловіки, під час воєнного стану зобов'язані носити з собою у громадські місця певні документи. 

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Які жінки в Україні є військовозобов'язаними 

Наразі на військовий облік зобов'язані стати жінки, що мають певну освіту та професію: 

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

Вони після постановки на військовий облік набувають статусу військовозобов'язаних. Інші жінки, які мають суміжну з військовою професією, можуть ставати на військовий облік за бажанням.  

Важливо: жінок в Україні приймають до лав ЗСУ виключно за добровільною згодою, крім цього вони можуть безперешкодно перетинати кордон. 

 

Які жінки в Україні є військовозобов'язаними 
Військовий облік жінок в Україні. Фото: google.com

Які документи повинні носити військовозобов'язані жінки

Так, за словами правозахисниці, в умовах воєнного стану військовозобов'язаним жінкам достатньо мати при собі лише паспорт. Він може бути як у паперовому форматі, так і як ID-картка або ж електронний паспорт у "Дії".

Варто додати, під час воєнного стану кожного громадянина можуть зупинити правоохоронці, щоб перевірити документи. І відсутність паспорта або ж військово-облікового документа може створити проблеми. Зокрема, працівники поліції можуть затримати особу без документів.

Раніше ми писали, коли жінці можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, за що можуть оштрафувати військовозобов'язаних жінок. 

Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

закон жінки мобілізація документи військовозобов'язані

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