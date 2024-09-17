Мобілізація в Україні 2024 — які документи повинні мати військовозобов'язані жінки

Військовий облік жінок в Україні. Фото: АрміяInform

В Україні статус військовозобов'язаного можуть мати не тільки чоловіки, а й деякі жінки. Зокрема, медики, медсестри фармацевти. Вони, як і чоловіки, під час воєнного стану зобов'язані носити з собою у громадські місця певні документи.

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Про це повідомила адвокатка Тетяна Даниленко, пише РБК-Україна.

Які жінки в Україні є військовозобов'язаними

Наразі на військовий облік зобов'язані стати жінки, що мають певну освіту та професію:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Вони після постановки на військовий облік набувають статусу військовозобов'язаних. Інші жінки, які мають суміжну з військовою професією, можуть ставати на військовий облік за бажанням.

Важливо: жінок в Україні приймають до лав ЗСУ виключно за добровільною згодою, крім цього вони можуть безперешкодно перетинати кордон.

Військовий облік жінок в Україні. Фото: google.com

Які документи повинні носити військовозобов'язані жінки

Так, за словами правозахисниці, в умовах воєнного стану військовозобов'язаним жінкам достатньо мати при собі лише паспорт. Він може бути як у паперовому форматі, так і як ID-картка або ж електронний паспорт у "Дії".

Варто додати, під час воєнного стану кожного громадянина можуть зупинити правоохоронці, щоб перевірити документи. І відсутність паспорта або ж військово-облікового документа може створити проблеми. Зокрема, працівники поліції можуть затримати особу без документів.

Раніше ми писали, коли жінці можуть відмовити у підписанні контракту із ЗСУ.

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