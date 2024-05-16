Военнообязанным будут обязательно вклеивать штрих-код в военный билет

Военный билет в руках бойца. Фото: Depositphotos

Военнообязанным начали вклеивать в военный билет штрих-код. Он говорит, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Об этом сообщает профильное издание Судебно-юридическая газета.

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VIN-код является идентификационным кодом военнообязанного

В настоящее время военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код), что фактически является идентификационным кодом.

Реестр военнообязанных "Оберег" автоматически присваивает такой код каждому военнообязанному.

"Если такого кода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то будет понятно, что человек не обновлял данные в ТЦК. Поэтому, если его остановят на улице, будет сложно доказать обратное", — пишет издание.

В Генштабе уже сообщали, что работники ТЦК могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра об обновлении данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине.

В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдаваться единый документ для военнообязанного по единой форме.

Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.

Все военнообязанные мужчины в Украине обязаны стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов является военный билет.

Раньше мы писали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.

Также мы информировали, как будут наказывать украинцев, которые своевременно не обновят данные в ТЦК и СП.