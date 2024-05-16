Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военнообязанным будут обязательно вклеивать штрих-код в военный билет arrow

Военнообязанным будут обязательно вклеивать штрих-код в военный билет

16 мая 2024 19:57
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Военнообязанным будут обязательно вклеивать штрих-код в военный билет
Военный билет в руках бойца. Фото: Depositphotos
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Военнообязанным начали вклеивать в военный билет штрих-код. Он говорит, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Об этом сообщает профильное издание Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

VIN-код является идентификационным кодом военнообязанного

В настоящее время военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код), что фактически является идентификационным кодом.

Реестр военнообязанных "Оберег" автоматически присваивает такой код каждому военнообязанному.

"Если такого кода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то будет понятно, что человек не обновлял данные в ТЦК. Поэтому, если его остановят на улице, будет сложно доказать обратное", — пишет издание.

В Генштабе уже сообщали, что работники ТЦК могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра об обновлении данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине.

В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдаваться единый документ для военнообязанного по единой форме.

Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца.

Все военнообязанные мужчины в Украине обязаны стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы. Одним из таких документов является военный билет.

Раньше мы писали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.

Также мы информировали, как будут наказывать украинцев, которые своевременно не обновят данные в ТЦК и СП.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
военный билет
ТЦК и СП
военнообязанные
код

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ