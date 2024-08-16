Отсрочка от мобилизации для преподавателей — при каких двух условиях можно получить

Преподаватель разъясняет тему студентам. Фото: Depositphotos

С 18 мая 2024 года в Украине действует новый закон о мобилизации. Он, в частности, регулирует вопрос о предоставлении отсрочки определенным категориям военнообязанных мужчин. Так, некоторые работники образования имеют право оформить отсрочку, но должно быть соблюдено несколько условий.

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По этому поводу высказалась адвокат Лариса Кись в комментарии "РБК-Украина".

По словам правоведа, первое важное условие, которое должно быть соблюдено, — наличие научной степени. То есть только преподаватели со степенью кандидата или доктора наук, активно занимающиеся научной работой, могут претендовать на отсрочку от призыва на военную службу.

Второе не менее важное условие для преподавателей — ставка не менее 0,75 в высших учебных заведениях, колледжах, научных учреждениях или организациях.

Без ученой степени педагоги на отсрочку претендовать не могут. В частности, речь идет об:

ассистентах;

старших преподавателях;

других работниках, проводящих практические занятия, лабораторные работы или семинары.

Однако здесь есть исключение, ведь школьные учителя могут получить отсрочку даже без наличия ученой степени. Для них главным условием будет ставка не менее 0,75 в общеобразовательных учебных заведениях или профессионально-технических училищах.

Для того чтобы получить отсрочку, работники образования должны подать заявление и предоставить следующие документы:

справку с места работы, подтверждающую занимаемую должность, основное место работы и размер ставки, составляющий не менее 0,75;

диплом о научной степени (если есть).

Ранее мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы писали, на какой срок может предоставляться отсрочка от мобилизации из-за перелома конечностей или пальцев.

Также мы информировали, кто потеряет отсрочку в августе 2024 года.