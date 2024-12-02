Мобилизация в Украине — какие законные причины для вызова мужчин в ТЦК

Вызов мужчин в ТЦК — какие законные основания в декабре 2024
В Украине из-за полномасштабной войны, которую начала россия, продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных граждан могут вызвать в ТЦК и СП.
С какой именно целью мужчин могут вызвать в территориальные центры комплектования, пояснили на официальной странице в Facebook Черниговского областного ТЦК и СП.
Что такое вызов в ТЦК
Официальным вызовом в ТЦК является повестка, которая выдается на имя конкретного лица. Повестку с целью уточнения данных, согласно Постановлению Кабинета Министров №560, могут вручить в любом месте:
- по месту жительства;
- по месту работы;
- по месту обучения;
- в общественных местах;
- на блокпостах,
- на государственной границе;
- в любых других местах.
Зачем могут вызвать в ТЦК
В территориальные центры комплектования и социальной поддержки граждан могут вызвать по следующим причинам:
- Постановка на военный учет;
- Уточнение персональных данных (военно-учетных данных);
- Прохождение военно-врачебной комиссии для определения степени пригодности к военной службе;
- Призыв на военную службу.
Кто может получить повестку по почте
Вызвать в ТЦК могут также по почте. Как отметили в ТЦК, повестку по почте может получить любой военнообязанный, состоящий на военном учете.
Такой вид повестки формируется на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных "Оберіг" без участия ТЦК.
"Потом они поступают в ТЦК, где начальник того или иного территориального центра их подписывает электронной подписью. После этого реестр отправляет их на "Укрпошту", которая их распечатывает и направляет гражданам. Затем "Укрпошта" отчитывается перед ТЦК по вручению или невручению повесток", — говорится в сообщении.
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