Мобилизация в Украине — какие законные причины для вызова мужчин в ТЦК

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине из-за полномасштабной войны, которую начала россия, продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных граждан могут вызвать в ТЦК и СП.

С какой именно целью мужчин могут вызвать в территориальные центры комплектования, пояснили на официальной странице в Facebook Черниговского областного ТЦК и СП.

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Что такое вызов в ТЦК

Официальным вызовом в ТЦК является повестка, которая выдается на имя конкретного лица. Повестку с целью уточнения данных, согласно Постановлению Кабинета Министров №560, могут вручить в любом месте:

по месту жительства;

по месту работы;

по месту обучения;

в общественных местах;

на блокпостах,

на государственной границе;

в любых других местах.

Зачем могут вызвать в ТЦК

В территориальные центры комплектования и социальной поддержки граждан могут вызвать по следующим причинам:

Постановка на военный учет; Уточнение персональных данных (военно-учетных данных); Прохождение военно-врачебной комиссии для определения степени пригодности к военной службе; Призыв на военную службу.

Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Кто может получить повестку по почте

Вызвать в ТЦК могут также по почте. Как отметили в ТЦК, повестку по почте может получить любой военнообязанный, состоящий на военном учете.

Такой вид повестки формируется на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных "Оберіг" без участия ТЦК.

"Потом они поступают в ТЦК, где начальник того или иного территориального центра их подписывает электронной подписью. После этого реестр отправляет их на "Укрпошту", которая их распечатывает и направляет гражданам. Затем "Укрпошта" отчитывается перед ТЦК по вручению или невручению повесток", — говорится в сообщении.

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