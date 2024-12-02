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Вызов мужчин в ТЦК — какие законные основания в декабре 2024

2 декабря 2024 18:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — какие законные причины для вызова мужчин в ТЦК
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине из-за полномасштабной войны, которую начала россия, продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных граждан могут вызвать в ТЦК и СП.

С какой именно целью мужчин могут вызвать в территориальные центры комплектования, пояснили на официальной странице в Facebook Черниговского областного ТЦК и СП.

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Что такое вызов в ТЦК

Официальным вызовом в ТЦК является повестка, которая выдается на имя конкретного лица. Повестку с целью уточнения данных, согласно Постановлению Кабинета Министров №560, могут вручить в любом месте:

  • по месту жительства;
  • по месту работы;
  • по месту обучения;
  • в общественных местах;
  • на блокпостах,
  • на государственной границе;
  • в любых других местах.

Зачем могут вызвать в ТЦК

В территориальные центры комплектования и социальной поддержки граждан могут вызвать по следующим причинам:

  1. Постановка на военный учет;
  2. Уточнение персональных данных (военно-учетных данных);
  3. Прохождение военно-врачебной комиссии для определения степени пригодности к военной службе;
  4. Призыв на военную службу.

 

Зачем могут вызвать в ТЦК
Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Кто может получить повестку по почте

Вызвать в ТЦК могут также по почте. Как отметили в ТЦК, повестку по почте может получить любой военнообязанный, состоящий на военном учете.

Такой вид повестки формируется на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных "Оберіг" без участия ТЦК.

"Потом они поступают в ТЦК, где начальник того или иного территориального центра их подписывает электронной подписью. После этого реестр отправляет их на "Укрпошту", которая их распечатывает и направляет гражданам. Затем "Укрпошта" отчитывается перед ТЦК по вручению или невручению повесток", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, как действовать, если ТЦК не отвечает на письмо-запрос.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

Также мы сообщали, какие правила бронирования будут действовать с 1 декабря 2024 года.

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