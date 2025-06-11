Исключение с воинского учета - когда возможен свободный проезд по Украине

Исключен с учета — можно ли свободно ездить по Украине
Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосте территориального центра комплектования. С собой такому лицу достаточно иметь военно-учетный документ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Исключен с учета на блокпостах ТЦК
К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета по состоянию здоровья еще в 2001 году.
Гражданин поинтересовался, имеет ли он право свободно передвигаться по всей территории Украины, без опасности быть задержанным на одном из блокпостов ТЦК.
"Можете, если данные об исключении из учета в реестре совпадают с данными в бумажном ВУД", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Нужно ли иметь с собой справку ВВК
Также юрист добавил, что какие-то дополнительные документы, кроме временного удостоверения военнообязанного, гражданину не нужны.
В частности, исключенному с воинского учета не надо иметь с собой справку от военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы ранее писали о том, какие есть основания для исключения гражданина с воинского учета во время войны.
Добавим, мы сообщали о том, чем исключение отличается от снятия с воинского учета.
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