Исключение с воинского учета - когда возможен свободный проезд по Украине

Блокпост ТЦК. Фото: "То є Львів"

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, его не могут задержать на блокпосте территориального центра комплектования. С собой такому лицу достаточно иметь военно-учетный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Исключен с учета на блокпостах ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета по состоянию здоровья еще в 2001 году.

Гражданин поинтересовался, имеет ли он право свободно передвигаться по всей территории Украины, без опасности быть задержанным на одном из блокпостов ТЦК.

"Можете, если данные об исключении из учета в реестре совпадают с данными в бумажном ВУД", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли иметь с собой справку ВВК

Также юрист добавил, что какие-то дополнительные документы, кроме временного удостоверения военнообязанного, гражданину не нужны.

В частности, исключенному с воинского учета не надо иметь с собой справку от военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть основания для исключения гражданина с воинского учета во время войны.

Добавим, мы сообщали о том, чем исключение отличается от снятия с воинского учета.