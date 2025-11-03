Виключення з військового обліку — як без проблем виїхати за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Виключені з військового обліку громадяни мають право виїжджати за кордон України. Але у деяких моментах у таких людей можуть виникнути проблеми.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Проблем на кордоні не має бути

Громадяни, які з тих чи інших причин були виключені з військового обліку, мають право виїзду за межі України.

Але, разом з тим, у таких громадян можуть виникнути проблеми на кордоні.

"Жодних складнощів не виникне, якщо у Реєстрі дані співпадають із Вашим паперовим ВОД", — наголосив у відповіді громадянину, який поцікавився цим питанням, адвокат Юрій Айвазян.

Що зробити, аби унеможливити проблеми з виїздом

Також юрист пояснив, що потрібно робити, аби не виникало питань на кордоні.

"Якщо ж в Реєстр не внесена інформація про Ваше виключення з військового обліку або Ви перебуваєте на обліку в ТЦК, то спочатку Вам прийдеться вирішити дану проблему, а вже потім виїжджати за кордон", — зазначив Айвазян.

Він розповів, як саме можна вирішити цю проблему.

"Вам необхідно направити до останнього заяву про внесення даних щодо Вашого виключення з військового обліку. До заяви потрібно буде додати роздрукований е-ВОД, копію тимчасового посвідчення та копію довідки ВЛК", — наголосив адвокат.

