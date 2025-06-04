Оперативный резерв — какая структура может исключить гражданина из оперативного резерва

Граждане в оперативном резерве. Фото: ОК "Південь"

Если гражданин находится в оперативном резерве, он не сможет получить бронирование от мобилизации. Для того, чтобы забронироваться, такое лицо должно обратиться в воинскую часть, где проходило срочную службу, и подать заявление о снятии с оперативного резерва.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который хочет получить бронирование на работе, но не может это сделать, поскольку после срочной службы был зачислен в оперативный резерв.

Мужчина поинтересовался, куда ему надо обратиться, чтобы его исключили из оперативного резерва — и таким образом позволили получить бронь.

"Что касается исключения из военного резерва, то это может сделать только воинская часть", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Если в воинской части — отказ

Впрочем, добавил юрист, в в/ч могут не принять такое решение.

"Если они отказываются это сделать добровольно, то нужно обращаться в суд", — подчеркнул Дерий.

Он также добавил, что после исключения из оперативного резерва гражданина должны взять на воинский учет военнообязанных в территориальном центре комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.

Добавим, мы сообщали о том, каким является список оснований для исключения гражданина из оперативного резерва.