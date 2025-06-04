Оперативний резерв — яка структура може виключити громадянина з оперативного резерву

Громадяни у оперативному резерві. Фото: ОК "Південь"

Якщо громадянин перебуває у оперативному резерві, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Для того, аби забронюватися, така особа має звернутися до військової частини, де проходила строкову службу, і подати заяву про зняття з оперативного резерву.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який хоче отримати бронювання на роботі, але не може це зробити, оскільки після строкової служби був зарахований до оперативного резерву.

Чоловік поцікавився, куди йому треба звернутися, щоб його виключили з оперативного резерву — і таким чином дозволили отримати бронь.

"Щодо виключення з військового резерву, то це може зробити лише військова частина", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Якщо у військовій частині — відмова

Втім, додав юрист, у в/ч можуть не ухвалити таке рішення.

"Якщо вони відмовляються це зробити добровільно, то потрібно звертатись до суду", — підкреслив Дерій.

Він також додав, що після виключення з оперативного резерву громадянина повинні взяти на військовий облік військовозобов'язаних у територіальному центрі комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву.

Додамо, ми повідомляли про те, яким є список підстав для виключення громадянина з оперативного резерву.