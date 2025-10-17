Виключення з військового обліку - чи можуть виключити через суд

Громадянин на військовому обліку. Фото: Varta1

Виключити з військового обліку через суд громадянина, який вчинив тяжкий злочин, неможливо. Але і мобілізувати його у певних ситуаціях теж немає можливості.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Виключити з військового обліку — нереально

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його виключити з військового обліку через суд.

Причиною такого кроку чоловік назвав те, що він був засуджений за порушення закону до позбавлення волі з іспитовим терміном (так званий "умовний термін").

"Вас не виключать з військового обліку, навіть, через суду, адже такої підстави для виключення не існує", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив, що виключення через суд неможливе.

"Стаття 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" більше не містить норми, за якою раніше засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин підлягають виключенню з обліку", — наголосив Айвазян.

Мобілізувати — також неможливо

Разом з тим, додав Дерій, і мобілізувати такого громадянина не можуть.

"З такою статтею Вас не мають право мобілізувати, тобто, на обліку Ви перебуватимете, але призвати на військову службу Вас не мають права", — підкреслив юрист.

Це підтвердив і Айвазян, пояснивши, чому саме цього громадянина не мобілізують.

"Така особа не підлягає призову за мобілізацією у зв'язку із скоєнням злочину проти основ національної безпеки України", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, що вас справді виключено з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, які є підстави для виключення з військового обліку.