Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виключення з військового обліку через суд — чи можливо це

Виключення з військового обліку через суд — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 19:52
Виключення з військового обліку - чи можуть виключити через суд
Громадянин на військовому обліку. Фото: Varta1

Виключити з військового обліку через суд громадянина, який вчинив тяжкий злочин, неможливо. Але і мобілізувати його у певних ситуаціях теж немає можливості.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Виключити з військового обліку — нереально

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його виключити з військового обліку через суд.

Причиною такого кроку чоловік назвав те, що він був засуджений за порушення закону до позбавлення волі з іспитовим терміном (так званий "умовний термін").

"Вас не виключать з військового обліку, навіть, через суду, адже такої підстави для виключення не існує", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив, що виключення через суд неможливе.

"Стаття 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" більше не містить норми, за якою раніше засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин підлягають виключенню з обліку", — наголосив Айвазян.

Мобілізувати — також неможливо

Разом з тим, додав Дерій, і мобілізувати такого громадянина не можуть.

"З такою статтею Вас не мають право мобілізувати, тобто, на обліку Ви перебуватимете, але призвати на військову службу Вас не мають права", — підкреслив юрист.

Це підтвердив і Айвазян, пояснивши, чому саме цього громадянина не мобілізують.

"Така особа не підлягає призову за мобілізацією у зв'язку із скоєнням злочину проти основ національної безпеки України", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, що вас справді виключено з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, які є підстави для виключення з військового обліку.

суд тяжкі злочини військовий облік мобілізація військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації