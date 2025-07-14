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Главная Мобилизация Исключенного вернул на учет другой ТЦК — куда обращаться

Исключенного вернул на учет другой ТЦК — куда обращаться

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 20:00
Исключенного вернул на учет другой ТЦК - куда обращаться
Очередь в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Если гражданина, исключенного с воинского учета, почему-то вернули на учет, это, скорее всего, ошибка территориального центра комплектования. В таком случае гражданин должен направить запрос в тот ТЦК, который вернул его на учет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета по состоянию здоровья на районном уровне.

Но впоследствии его взял на учет другой территориальный центр комплектования, городской.

Мужчина поинтересовался, почему так произошло и что ему теперь делать.

"ТЦК, который взял Вас на учет, а затем исключил, не внес данные в Единый реестр. В связи с этим, Вы до сих пор находитесь на учете в ТЦК по месту учебы", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Куда обращаться незаконно возвращенному на учет гражданину

Юрист объяснил, что в таком случае надо сделать лицу, которое было незаконно взято на воинский учет.

Это должен быть соответствующий запрос в ТЦК, Айвазян объяснил, в какой именно.

"Ошибка сделана городским ТЦК, поэтому и обращаться надо к последнему", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы основания для исключения с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право исключенный с воинского учета гражданин свободно ездить по Украине.

здоровье военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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