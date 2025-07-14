Виключеного повернув на облік інший ТЦК — куди звертатись

Черга в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Якщо громадянина, виключеного з військового обліку, чомусь повернули на облік, це, скоріш за все, помилка територіального центру комплектування. У такому випадку громадянин має надіслати запит до того ТЦК, який повернув його на облік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення і повернення на військовий облік

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку за станом здоров’я на районному рівні.

Але згодом його взяв на облік інший територіальний центр комплектування, міський.

Чоловік поцікавився, чому так сталося і що йому тепер робити.

"ТЦК, який взяв Вас на облік, а потім виключив, не вніс дані до Єдиного реєстру. У зв'язку з цим, Ви й досі перебуваєте на обліку в ТЦК за місцем навчання", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Куди звертатися незаконно поверненому на облік громадянину

Юрист пояснив, що у такому випадку треба зробити особі, яка була незаконно взята на військовий облік.

Це має бути відповідний запит до ТЦК, Айвазян пояснив, до якого саме.

"Помилка зроблена міським ТЦК, тож і звертатись треба до останнього", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право виключений з військового обліку громадянин вільно їздити Україною.