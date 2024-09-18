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Выезд 17-летних юношей за границу — какой документ нужно получить обязательно

18 сентября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какой документ необходимо иметь 17-летним юношам, чтобы выехать из Украины
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации для граждан мужского пола в Украине действует запрет на выезд за границу. Право имеют только некоторые категории людей, определенные законодательством. Также выехать за пределы страны могут 17-летние юноши. Однако им следует иметь с собой один важный документ.

Об этом рассказали юристы портала "Безоплатна правова допомога".

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Так, по информации правоведов, взятие на учет регулирует постановление Кабинета Министров №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", пункт 21. В частности, в нем говорится, что ребята, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет.

Выезд за границу регулирует постановление Кабмина №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Именно им можно руководствоваться, если при пересечении границы требуют дополнительные справки.

 

Какой документ необходимо иметь 17-летним юношам, чтобы уехать из Украины
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

В данном постановлении говорится, что юноши до 18 лет имеют право на пересечение границы без дополнительных разрешений от ТЦК и СП.

Однако, чтобы сделать это беспрепятственно, 17-летним ребятам необходимо получить приписное свидетельство — документ, свидетельствующий, что человек стал на учет (в этом случае учет призывников).

Следовательно, ребята, имеющие приписное свидетельство и состоящие на учете призывников, могут пересечь границу без разрешений и справок.

Ранее мы писали, когда исключенным из военного учета могут отказать в выезде из Украины.

Напомним, мы сообщали, выпустят ли за границу украинцев снятых с военного учета.

Также мы информировали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.

закон мобилизация документы ГПСУ выезд за границу

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