Выезд за границу аспиранта во время войны - когда это возможно

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Наличие отсрочки от мобилизации не позволяет студентам и аспирантам выезжать за границу. Даже наличие официального приглашения от зарубежных организаций не отменяет запрет на пересечение государственной границы.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Аспиранты, как и студенты, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который учится в аспирантуре. Он поинтересовался, имеет ли право на пересечение границы, имея отсрочку от мобилизации, а также официальное приглашение на повышение квалификации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил в ответе, что это невозможно сделать даже при наличии отсрочки.

"В соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, Вы не имеете права выезда за границу, поскольку выезд военнообязанных, которые имеют оформленную отсрочку в связи с обучением, законодательством не предусмотрен", — подчеркнул Айвазян.

Влияют ли приглашения на выезд из Украины

Другой юрист, Вячеслав Кирда, подтвердил сказанное коллегой и отметил, что даже дополнительный фактор в виде приглашения не может изменить ситуацию в пользу гражданина с отсрочкой.

"Увы, но получение образования не дает права лицу на выезд за границу. Наличие официального приглашения также не играет здесь какой-то положительной роли", — отметил Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, какие три категории женщин не выпустят за границу во время войны.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли выезжать за границу лицам, исключенным с воинского учета.