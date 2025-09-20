Как киевляне взволнованы выездом мужчин 18-22 за границу — опрос

Выезд мужчин 18-22 за границу — киевляне раскритиковали решение
Две недели назад вступило в силу постановление, которое позволяет выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. За это время о многочисленных увольнениях юношей сообщал украинский бизнес, а статистика пересечения польской границы зафиксировала — выездов на 10 тысяч больше.
Журналисты Новини.LIVE узнали, как на решение правительства отреагировали киевляне.
Как киевляне отреагировали на выезд мужчин 18-22?
С 28 августа мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили возможность выезжать за границу. Нововведение вызвало общественный резонанс и обсуждение среди украинцев. Мнения киевлян по этому поводу разделились.
"Не знаю никого, кто уехал бы, у меня все воюют. В целом это отток наших специалистов, но в целом они спасают свою жизнь", — считает Ирина.
Также бытует мнение, что лучше позволить уехать мужчинам, которые не стремятся становиться на защиту страны, чем принуждать их к этому через несколько лет.
"Знаете, лучше, чтобы те, кто вообще не хотят воевать, уехали. Потому что мои знакомые военные говорят: "Лучше, чтобы за спиной была не какая-то там крыса, а те, кто действительно смогут защищать и оберегать. Однако, из моих знакомых никто не выезжал и не планирует", — убеждена Марина.
Зато киевляне старшего возраста переживают. По их мнению, если молодое поколение уедет, то это повлечет демографический кризис.
"Уедет молодежь и кто останется? Такие, как мы (ред. — украинцы в возрасте 50-60 лет)? И кто будет эту страну отстраивать и развивать дальше? " — говорит Сергей.
