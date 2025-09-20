Як кияни схвильовані виїздом чоловіків 18-22 за кордон — опитування

Перетин кордону. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Два тижні тому набула чинності постанова, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. За цей час про численні звільнення юнаків повідомляв український бізнес, а статистика перетину польського кордону зафіксувала — виїздів на 10 тисяч більше.

Журналісти Новини.LIVE дізнались, як на рішення уряду відреагували кияни.

Як кияни відреагували на виїзд чоловіків 18-22?

З 28 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років отримали змогу виїжджати за кордон. Нововведення спричинило суспільний резонанс та обговорення серед українців. Думки кияни з цього приводу розділились.

"Не знаю нікого, хто виїхав би, у мене всі воюють. Загалом це відтік наших спеціалістів, але в цілому вони рятують своє життя", — вважає Ірина.

Також побутує думка, що краще дозволити виїхати чоловіків, які не прагнуть ставати на захист країни, ніж примушувати їх до цього за кілька років.

"Знаєте, краще, щоб ті, хто взагалі не хочуть воювати, поїхали. Тому що мої знайомі військові кажуть: "Краще, щоб за спиною був не якийсь там щур, а ті, хто дійсно зможуть захищати та оберігати. Однак, з моїх знайомих ніхто не виїжджав і не планує", — переконана Марина.

Натомість киян старшого віку переживають. На їхню думку, якщо молоде покоління виїде, то це спричинить демографічну кризу.

"Поїде молодь і хто залишиться? Такі як ми (ред. — українці віком 50-60 років)? І хто буде цю країну відбудовувати і розвивати далі?" — каже Сергій.

