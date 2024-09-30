Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила arrow

Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

30 сентября 2024 21:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — будут ли выпускать за границу мужчин старше 50 лет
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Недавно командование Сухопутных войск ВСУ утвердило новую директиву, согласно которой мобилизацию мужчин старше 50 лет ограничили. То есть мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Читайте также:

Однако изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы — на этот вопрос ответила адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult.ua.

Может ли мужчина старше 50 лет выехать за границу

Правозащитница отметила, что командование Сухопутных войск не обнародует директиву, поскольку это документ для служебного пользования. Следовательно, ознакомиться с ним и дать какую-либо оценку содержания невозможно.

В то же время адвокат подчеркнула, что директива не имеет силы закона, а носит только рекомендательный характер.

"Ни одна директива не может быть выше нормы закона. А органы военного управления не законодательный орган и не имеют полномочия своими решениями сужать или расширять действие норм законодательства", — пояснила Марина Бекало.

Также адвокат подчеркнула, поскольку эта директива является рекомендацией по ограничению мобилизации мужчин старше 50 лет, то на правила выезда за границу, а именно на постановление Кабмина №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", она не влияет никоим образом.

"Что касается выезда за границу, то однозначно эта директива не касается снятия ограничения на выезд за границу мужчинам до 60 лет", — четко заявила эксперт.

Таким образом, если мужчина 50+, согласно вышеупомянутому постановлению Кабинета министров, не имеет официальных документов, подтверждающих право на выезд из Украины, то пересечь границу он не сможет.

 

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде Украины предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе, который составляет 60-65 лет.

Напомним, мы писали, кого могут мобилизовать после 50 лет.

Также мы информировали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.

возраст мобилизация военнообязанные мужчины выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:49 В Киеве опасно пить воду из крана — проведено исследование

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

Срочная новость

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22:49 В Киеве опасно пить воду из крана — проведено исследование

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

Срочная новость

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК