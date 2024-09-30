Мобилизация в Украине 2024 — будут ли выпускать за границу мужчин старше 50 лет

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Недавно командование Сухопутных войск ВСУ утвердило новую директиву, согласно которой мобилизацию мужчин старше 50 лет ограничили. То есть мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

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Однако изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы — на этот вопрос ответила адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult.ua.

Может ли мужчина старше 50 лет выехать за границу

Правозащитница отметила, что командование Сухопутных войск не обнародует директиву, поскольку это документ для служебного пользования. Следовательно, ознакомиться с ним и дать какую-либо оценку содержания невозможно.

В то же время адвокат подчеркнула, что директива не имеет силы закона, а носит только рекомендательный характер.

"Ни одна директива не может быть выше нормы закона. А органы военного управления не законодательный орган и не имеют полномочия своими решениями сужать или расширять действие норм законодательства", — пояснила Марина Бекало.

Также адвокат подчеркнула, поскольку эта директива является рекомендацией по ограничению мобилизации мужчин старше 50 лет, то на правила выезда за границу, а именно на постановление Кабмина №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", она не влияет никоим образом.

"Что касается выезда за границу, то однозначно эта директива не касается снятия ограничения на выезд за границу мужчинам до 60 лет", — четко заявила эксперт.

Таким образом, если мужчина 50+, согласно вышеупомянутому постановлению Кабинета министров, не имеет официальных документов, подтверждающих право на выезд из Украины, то пересечь границу он не сможет.

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде Украины предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе, который составляет 60-65 лет.

Напомним, мы писали, кого могут мобилизовать после 50 лет.

Также мы информировали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.