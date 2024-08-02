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Выезд мужчин за границу — какие документы нужно иметь с 1 августа

2 августа 2024 08:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд мужчин за границу — какие изменения произошли
Пограничник проверяет документы при выезде за границу. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины могут выезжать за границу только при наличии военно-учетного документа. Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Об этом сообщило издание Факты ICTV в четверг, 1 августа.

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Обязательным условием для выезда мужчин (являющихся гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет и имеющих основания для пересечения) за границу остается наличие военно-учетного документа.

Итак, теперь выезд мужчин за границу возможен только при наличии военного билета.

По требованию пограничника при пересечении границы военнообязанные должны предоставить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность (паспортом).

Кому откажут в выезде за границу

Основанием для отказа в выезде за границу являются:

  • отсутствие военно-учетного документа;
  • сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

В случае обнаружения таких сведений в реестре на место вызывают правоохранителей для административного задержания лица и доставки его в ближайший ТЦК и СП.

Какой должен быть военный билет для выезда за границу

Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Если мужчина имеет отсрочку от призыва или исключен из военного учета по состоянию здоровья, то эта информация должна быть в военно-учетных документах. Или нужно иметь справку по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. №560.

Справка для пересечения границы
Вид справки. Фото: Минобороны

Напомним, военнообязанные граждане Украины не могут во время военного положения выезжать за границу и как сопровождение близкого родственника с инвалидностью выезд за пределы Украины разрешается даже без оформления отсрочки.

Ранее мы писали, что на границе у военнообязанных женщин, в отличие от мужчин, не будут проверять обновление данных. Они вправе уезжать.

граница мобилизация война в Украине военный билет отсрочка ТЦК и СП военнообязанные мужчины

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