Виїзд чоловіків за кордон — які зміни відбулися

Прикордонник перевіряє документи при виїзді за кордон. Фото: ДПСУ

Чоловіки можуть виїжджати за кордон лише за наявності військово-облікового документа. Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Про це повідомило видання Факти ICTV у четвер, 1 серпня.

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Які зміни відбулися для виїзду чоловіків за кордон

Обов'язковою умовою для виїзду чоловіків (які є громадянами України у віці від 18 до 60 років та мають підстави для перетину) за кордон залишається наявність військово-облікового документа.

Отже, тепер виїзд чоловіків за кордон можливий лише за наявності військового квитка.

На вимогу прикордонника під час перетину кордону військовозобов'язані повинні надати військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу (паспортом).

Кому відмовлять у виїзді за кордон

Підставами для відмови у виїзді за кордон є:

відсутність військово-облікового документа;

відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції.

У разі виявлення таких відомостей у реєстрі на місце викликають правоохоронців для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК та СП.

Який має бути військовий квиток для виїзду за кордон

Зазначається, що військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Якщо чоловік має відстрочку від призову чи виключений з військового обліку за станом здоров'я, ця інформація повинна бути у військово-облікових документах. Або потрібно мати довідку за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Вигляд довідки. Фото: Міноборони

Нагадаємо, військовозобов’язані громадяни України не можуть під час воєнного стану виїжджати за кордон, та як супровід близького родича з інвалідністю виїзд за межі України дозволяється навіть без оформлення відстрочки.

Раніше ми писали, що на кордоні у військовозобов'язаних жінок, на відміну від чоловіків, не перевірятимуть оновлення даних. Вони мають право виїжджати.