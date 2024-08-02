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Выезд украинцев за границу в августе 2024 — на каких основаниях могут отказать

2 августа 2024 20:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд мужчин за границу 2024 — почему и кому могут отказать в августе
Сотрудница ГПСУ проверяет данные на границе. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации действует запрет на выезд за границу для большинства военнообязанных мужчин. Право имеют только отдельные категории при наличии определенных документов, подтверждающих такое разрешение. Но в августе 2024 года будут действовать новые, более жесткие правила.

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На каких основаниях могут отказать в пересечении границы в августе 2024 года, рассказываем далее в материале.

Как известно, выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57.

 

Выезд мужчин за границу 2024 - почему и кому могут отказать в августе
Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Основания для отказа в выезде за границу могут быть следующими:

  • отсутствие военно-учетного документа;
  • сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

Представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В случае обнаружения таких сведений в реестре на место вызывают сотрудника Нацполиции для административного задержания лица и доставку его в ближайший ТЦК и СП.

Следует также добавить, что в военно-учетных документах мужчин, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из военного учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

Ранее мы писали, кто из украинцев сможет выехать за границу с 1 августа 2024 года.

Напомним, мы сообщали, будут ли штрафовать военнообязанных за границей.

Также мы информировали, может ли выехать за границу отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка.

мобилизация военнообязанные ГПСУ выезд за границу

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