Выезд мужчин за границу 2024 — почему и кому могут отказать в августе

Сотрудница ГПСУ проверяет данные на границе. Фото: ГПСУ

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации действует запрет на выезд за границу для большинства военнообязанных мужчин. Право имеют только отдельные категории при наличии определенных документов, подтверждающих такое разрешение. Но в августе 2024 года будут действовать новые, более жесткие правила.

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Как известно, выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57.

Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Основания для отказа в выезде за границу могут быть следующими:

отсутствие военно-учетного документа;

сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

Представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В случае обнаружения таких сведений в реестре на место вызывают сотрудника Нацполиции для административного задержания лица и доставку его в ближайший ТЦК и СП.

Следует также добавить, что в военно-учетных документах мужчин, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из военного учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

Ранее мы писали, кто из украинцев сможет выехать за границу с 1 августа 2024 года.

Напомним, мы сообщали, будут ли штрафовать военнообязанных за границей.

Также мы информировали, может ли выехать за границу отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка.