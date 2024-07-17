Пересечение границы во время сопровождения человека с инвалидностью, что изменилось

Проверка на границе. Фото: ГНСУ

Граждане, сопровождающие родственника-инвалида, могут и дальше выезжать за пределы Украины в качестве сопровождения. Но на практике после 17 июля от них может потребоваться справка о наличии отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу как сопровождение

Во время особого периода и общей мобилизации часть украинских военнообязанных граждан имела право на выезд за границу.

Это, в частности, разрешалось при сопровождении лиц с инвалидностью, которые являются близкими родственниками этих военнообязанных граждан.

Теоретические условия и практические требования

Впрочем, после 17 июля, то есть после завершения периода обновления военно-учетных данных, ситуация может измениться, и такие граждане, вероятно, должны предоставлять еще и справку об отсрочке.

Хотя формально для этих лиц продолжает действовать предыдущее правило.

"На практике требуют справку о предоставлении отсрочки или соответствующей отметке в ВОД", — пояснил Айвазян.

Напомним, ранее мы писали, что военнообязанный может уехать за пределы Украины, сопровождая отца-инвалида II группы. Но для этого он должен оформить соответствующие документы и иметь актуальный военный билет или заменяющий его документ.

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