Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Выезд за границу, сопровождая инвалида — возможно ли это после 17 июля arrow

Выезд за границу, сопровождая инвалида — возможно ли это после 17 июля

17 июля 2024 23:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пересечение границы во время сопровождения человека с инвалидностью, что изменилось
Проверка на границе. Фото: ГНСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане, сопровождающие родственника-инвалида, могут и дальше выезжать за пределы Украины в качестве сопровождения. Но на практике после 17 июля от них может потребоваться справка о наличии отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Выезд за границу как сопровождение

Во время особого периода и общей мобилизации часть украинских военнообязанных граждан имела право на выезд за границу.

Это, в частности, разрешалось при сопровождении лиц с инвалидностью, которые являются близкими родственниками этих военнообязанных граждан.

Теоретические условия и практические требования

Впрочем, после 17 июля, то есть после завершения периода обновления военно-учетных данных, ситуация может измениться, и такие граждане, вероятно, должны предоставлять еще и справку об отсрочке.

Хотя формально для этих лиц продолжает действовать предыдущее правило.

"На практике требуют справку о предоставлении отсрочки или соответствующей отметке в ВОД", — пояснил Айвазян.

Напомним, ранее мы писали, что военнообязанный может уехать за пределы Украины, сопровождая отца-инвалида II группы. Но для этого он должен оформить соответствующие документы и иметь актуальный военный билет или заменяющий его документ.

Также Новини.LIVE информировали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

граница инвалидность мобилизация отсрочка военнообязанные лицо с инвалидностью

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца