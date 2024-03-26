Мобілізація в Україні — хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 квітня

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. У особливий період діють обмеження на виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон. Водночас є певні винятки з правил, передбачені законом.

Які категорії військовозобов'язаних громадян матимуть право виїжджати з України з 1 квітня 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, слід зазначити, що перелік таких осіб визначено постановою № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Хто з чоловіків може перетинати кордон з 1 квітня

За наявності відповідних документів виїжджати за межі країни мають право такі категорії громадян України:

юнаки до 18 років;

чоловіки старші 60 років;

чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

особи виключені з військового обліку за станом здоров’я;

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я (на лікування, реабілітацію);

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Детальніше розглянемо, які сімейні обставини дають підстави для виїзду за кордон, а також які професії дозволяють виїхати з України.

Так, наступні категорії громадян України можуть перетнути кордон за сімейними обставинами:

батьки-одинаки (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон, якщо вони:

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військову підготовку за кордоном;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Які документи необхідні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону

Обов'язковими для будь-якого громадянина є два документи:

внутрішній паспорт (паспорт громадянина України);

закордонний паспорт.

Як зазначено у вищезгаданій постанові Кабміну № 57, перетинання державного кордону України військовозобов’язаними особами здійснюється лише з окремих документально підтверджених підстав.

Окрім визначеного пакета документів для кожної категорії осіб, під час виїзду з України потрібно мати довідки з ТЦК (це може бути витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки, висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців) та військово-облікові документи із записом про відстрочку, до прикладу, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто може влаштуватись на роботу без військового квитка.

Також ми інформували про те, що у ДПСУ розповіли, які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон.