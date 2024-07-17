Перетин кордону під час супроводу людини з інвалідністю, що змінилося

Виїзд за кордон, супроводжуючи інваліда — чи можливо це після 17 липня
Громадяни, які супроводжують родича-інваліда, можуть і надалі виїжджати за межі України у ролі супроводу. Але на практиці після 17 липня у них можуть вимагати довідку про наявність відстрочки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виїзд за кордон як супровід
Під час особливого періоду та загальної мобілізації частина українських військовозобов’язаних громадян мали право на виїзд за кордон.
Це, зокрема, дозволялося під час супроводу осіб з інвалідністю, які є близькими родичами цих військовозобов’язаних громадян.
Теоретичні умови і практичні вимоги
Втім, після 17 липня, тобто після завершення періоду оновлення військово-облікових даних, ситуація може змінитися, і такі громадяни, імовірно, мають надавати ще й довідку про відстрочку.
Хоча формально для цих осіб продовжує діяти попереднє правило.
"На практиці вимагають довідку про надання відстрочки або відповідну відмітку у ВОД", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, раніше ми писали, що військовозобов’язаний може виїхати за межі України, супроводжуючи батька-інваліда ІІ групи. Але для цього він має оформити відповідні документи і мати актуальний військовий квиток чи документ, який його замінює.
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