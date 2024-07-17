Перетин кордону під час супроводу людини з інвалідністю, що змінилося

Перевірка на українському кордоні. Фото: ДПСУ

Громадяни, які супроводжують родича-інваліда, можуть і надалі виїжджати за межі України у ролі супроводу. Але на практиці після 17 липня у них можуть вимагати довідку про наявність відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час особливого періоду та загальної мобілізації частина українських військовозобов’язаних громадян мали право на виїзд за кордон.

Це, зокрема, дозволялося під час супроводу осіб з інвалідністю, які є близькими родичами цих військовозобов’язаних громадян.

Теоретичні умови і практичні вимоги

Втім, після 17 липня, тобто після завершення періоду оновлення військово-облікових даних, ситуація може змінитися, і такі громадяни, імовірно, мають надавати ще й довідку про відстрочку.

Хоча формально для цих осіб продовжує діяти попереднє правило.

"На практиці вимагають довідку про надання відстрочки або відповідну відмітку у ВОД", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовозобов’язаний може виїхати за межі України, супроводжуючи батька-інваліда ІІ групи. Але для цього він має оформити відповідні документи і мати актуальний військовий квиток чи документ, який його замінює.

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