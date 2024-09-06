Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли украинцев снятых с учета arrow

Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли украинцев снятых с учета

6 сентября 2024 18:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли из Украины снятых с военного учета
Работник ГПСУ проверяет документы. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения из правил. Определенным категориям людей мужского пола разрешено пересекать границу.

Читайте также:

Есть ли такая возможность у украинцев, снятых с военного учета в сентябре 2024 года, рассказываем далее в материале.

Так, стоит заметить, что выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57, а также Закон Украины  О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Выезд за границу снятых с военного учета

Чтобы ответить на вопрос, выпустят ли из страны мужчину, снятого с военного учета, необходимо разобраться, что означает этот термин.

Лицо снятое с военного учета не теряет статус военнообязанного, ведь это временная мера, которая предусматривает возврат на учет через определенное время в соответствии с обстоятельствами. Такой человек может быть мобилизован в ряды ВСУ.

То есть, если мужчина имеет только отметку от ТЦК и СП "снятый с военного учета" — это не повод беспрепятственно пересечь границу.

Добавим, в определенные сроки снятый с учета должен самостоятельно восстановиться. Если проигнорировать это требование, то лицо ждет ответственность в соответствии с законом.

В то же время уехать за границу может человек, имеющий статус "исключенный из военного учета". Он теряет статус военнообязанного, поскольку непригоден к военной службе, к примеру, по состоянию здоровья.

 

Выезд за границу в сентябре 2024 - выпустят ли из Украины снятых с военного учета
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Кто подлежит снятию с военного учета

Согласно ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП подлежат граждане Украины:

1) по военному учету призывников:

  • достигших 25-летнего возраста (лицо становится на военный учет военнообязанных);
  • выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет в другом районном (городском) ТЦК по новому месту жительства;
  • которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
  • прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
  • которые освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
  • получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
  • которые направлены на альтернативную (невоенную) службу (прим. — в мирное время);
  • которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

2) по военному учету военнообязанных:

  • выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет по новому месту жительства;
  • которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • которые отнесены к военному оперативному резерву;
  • в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

3) по военному учету резервистов:

  • выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет по новому месту жительства;
  • которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
  • которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
  • достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;
  • какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

Ранее мы сообщали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 сентября 2024 года.

Напомним, мы писали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.

Также мы информировали, можно ли выезжать на обучение за границу ребятам до 25 лет.

война Украина военный учет мобилизация военнообязанные выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:25 Во Львове простились с семьей, убитой российской ракетой — фоторепортаж

18:56 Зеленский прибыл с визитом в Италию — что в планах

18:48 Поворознюк угрожает снять свой футбольный клуб из УПЛ

18:40 Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли украинцев снятых с учета

18:31 Одесский регион среди лидеров по количеству новых ФЛП в 2024 году

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

18:27 Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра

18:17 В Одессе была парализована работа больницы — мужчина угрожал всех расстрелять

18:12 В МИД отреагировали на ужасные кадры казни украинских военнопленных

17:55 Ограничение по службе после ВВК — как с такими решениями попасть с фронта в тыл

17:55 США подтвердили передачу Украине пакета военной помощи — что в перечне

19:25 Во Львове простились с семьей, убитой российской ракетой — фоторепортаж

18:56 Зеленский прибыл с визитом в Италию — что в планах

18:48 Поворознюк угрожает снять свой футбольный клуб из УПЛ

18:40 Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли украинцев снятых с учета

18:31 Одесский регион среди лидеров по количеству новых ФЛП в 2024 году

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

18:27 Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра

18:17 В Одессе была парализована работа больницы — мужчина угрожал всех расстрелять

18:12 В МИД отреагировали на ужасные кадры казни украинских военнопленных

17:55 Ограничение по службе после ВВК — как с такими решениями попасть с фронта в тыл

17:55 США подтвердили передачу Украине пакета военной помощи — что в перечне

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования