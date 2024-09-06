Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли из Украины снятых с военного учета

Работник ГПСУ проверяет документы. Фото: dpsu.gov.ua

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения из правил. Определенным категориям людей мужского пола разрешено пересекать границу.

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Есть ли такая возможность у украинцев, снятых с военного учета в сентябре 2024 года, рассказываем далее в материале.

Так, стоит заметить, что выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57, а также Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Выезд за границу снятых с военного учета

Чтобы ответить на вопрос, выпустят ли из страны мужчину, снятого с военного учета, необходимо разобраться, что означает этот термин.

Лицо снятое с военного учета не теряет статус военнообязанного, ведь это временная мера, которая предусматривает возврат на учет через определенное время в соответствии с обстоятельствами. Такой человек может быть мобилизован в ряды ВСУ.

То есть, если мужчина имеет только отметку от ТЦК и СП "снятый с военного учета" — это не повод беспрепятственно пересечь границу.

Добавим, в определенные сроки снятый с учета должен самостоятельно восстановиться. Если проигнорировать это требование, то лицо ждет ответственность в соответствии с законом.

В то же время уехать за границу может человек, имеющий статус "исключенный из военного учета". Он теряет статус военнообязанного, поскольку непригоден к военной службе, к примеру, по состоянию здоровья.

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Кто подлежит снятию с военного учета

Согласно ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП подлежат граждане Украины:

1) по военному учету призывников:

достигших 25-летнего возраста (лицо становится на военный учет военнообязанных);

выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет в другом районном (городском) ТЦК по новому месту жительства;

которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

прошедшие базовую общевойсковую подготовку;

которые освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;

которые направлены на альтернативную (невоенную) службу (прим. — в мирное время);

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

2) по военному учету военнообязанных:

выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

которые отнесены к военному оперативному резерву;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

3) по военному учету резервистов:

выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;

какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

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