Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли из Украины снятых с военного учета

Выезд за границу в сентябре 2024 — выпустят ли украинцев снятых с учета
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения из правил. Определенным категориям людей мужского пола разрешено пересекать границу.
Есть ли такая возможность у украинцев, снятых с военного учета в сентябре 2024 года, рассказываем далее в материале.
Так, стоит заметить, что выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57, а также Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Выезд за границу снятых с военного учета
Чтобы ответить на вопрос, выпустят ли из страны мужчину, снятого с военного учета, необходимо разобраться, что означает этот термин.
Лицо снятое с военного учета не теряет статус военнообязанного, ведь это временная мера, которая предусматривает возврат на учет через определенное время в соответствии с обстоятельствами. Такой человек может быть мобилизован в ряды ВСУ.
То есть, если мужчина имеет только отметку от ТЦК и СП "снятый с военного учета" — это не повод беспрепятственно пересечь границу.
Добавим, в определенные сроки снятый с учета должен самостоятельно восстановиться. Если проигнорировать это требование, то лицо ждет ответственность в соответствии с законом.
В то же время уехать за границу может человек, имеющий статус "исключенный из военного учета". Он теряет статус военнообязанного, поскольку непригоден к военной службе, к примеру, по состоянию здоровья.
Кто подлежит снятию с военного учета
Согласно ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП подлежат граждане Украины:
1) по военному учету призывников:
- достигших 25-летнего возраста (лицо становится на военный учет военнообязанных);
- выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет в другом районном (городском) ТЦК по новому месту жительства;
- которые призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
- которые освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
- которые направлены на альтернативную (невоенную) службу (прим. — в мирное время);
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
2) по военному учету военнообязанных:
- выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- которые отнесены к военному оперативному резерву;
- в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
3) по военному учету резервистов:
- выбывших в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и вставших на военный учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигшие предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключенные из военного оперативного резерва;
- какие направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
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