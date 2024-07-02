Мобилизация в Украине — выпустят ли за границу женщин, обновивших данные в ТЦК

Проверка документов на границе Украины. Фото: freepik.com

Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Однако это правило касается не только мужчин, но и женщин, имеющих статус военнообязанных. Данное новшество вызывает немало вопросов. В частности, смогут ли такие женщины выезжать за границу после обновления информации о себе в ТЦК и нужно ли иметь военно-учетный документ.

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На этот вопрос дала ответ украинцам адвокат Галина Токмач.

Так, следует знать, даже если женщина военнообязанная, находится на военном учете запрет на выезд за границу на нее не будет распространяться. Ведь ограничения установлены исключительно для:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;

государственных служащих по определенным должностям (независимо от пола);

должностных лиц, определенных в постановлении правительства №57 (независимо от пола).

Адвокат подчеркнула, что для выезда из Украины военнообязанным женщинам не нужно иметь военно-учетный документ.

Опять же, ч. 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" обязывает иметь при себе военно-учетный документ в период проведения мобилизации граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, они должны предъявлять его по требованию представителя ГПСУ в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

"То есть Вам не нужен для выезда за границу ВУД и никто у Вас его не будет спрашивать и не будет проверять. Показываете загранпаспорт и все…", — подытожила Галина Токмач.

Ранее мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам.

Напомним, мы писали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.

Также мы информировали, сколько женщин служат в ВСУ по состоянию на 2024 год.