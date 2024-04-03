Сопровождение лица с инвалидностью за границу — кто имеет право, условия с 1 апреля

Выезд за границу с 1 апреля — кто может сопровождать лицо с инвалидностью
Из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, введенных с начала полномасштабной агрессии россии, выезд военнообязанных мужчин мобилизационного возраста за границу ограничен. Право пересекать границу имеют только некоторые категории лиц. В частности, граждане, имеющие жену с инвалидностью I, II, III группы или родителей или родителей жены с инвалидностью I и II группы.
Какие правила пересечения границы будут действовать с 1 апреля 2024 года, кто может осуществлять сопровождение людей с инвалидностью I, II, III группы и какие для этого нужны документы, рассказываем далее в материале.
Кто имеет право осуществлять сопровождение людей с инвалидностью
Осуществлять сопровождение человека с инвалидностью могут:
- лица, которые находятся в родстве с человеком с инвалидностью (супруги, дети, родители);
- юридическое или физическое лицо, ухаживающее за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);
- представитель организации, осуществляющей социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.
Следует отметить, что согласно постановлению Кабмина № 57, во время военного положения пересекать государственную границу имеют право те граждане Украины, которые:
- постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;
- сопровождают лиц с инвалидностью I, II, III группы;
- детей с инвалидностью I, II группы;
- лиц, нуждающихся в постоянном уходе.
Как происходит пересечение границы
В соответствии с утвержденными правилами пересечь границу через пропускной пункт можно исключительно сопровождая лицо с инвалидностью. То есть сам факт наличия лица с инвалидностью военнообязанному гражданину не дает права на самостоятельное пересечение границы.
В то же время пересечь пропускной пункт без лица с инвалидностью можно в том случае, если такой человек уже находится за границей. Для этого необходимо соответствующую справку о пребывании лица с инвалидностью на консульском учете в другой стране.
Также важный нюанс — сопровождающий лицо с инвалидностью не может вернуться в Украину позже лица, которое он сопровождал. Если человек с инвалидностью вернется из-за границы самостоятельно — это нарушение.
Какие документы нужны для пересечения границы
Чтобы выехать из Украины с лицом с инвалидностью, необходимо предоставить полный пакет документов, перечень которых зависит от того, кто является сопровождающим и кого сопровождают.
Сопровождение жены с инвалидностью
Осуществить сопровождение супруги с инвалидностью на границе может ее официальный муж при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи, а именно:
- справка МСЭК об инвалидности I, II, III группы;
- свидетельство о браке;
- пенсионное удостоверение.
Сопровождение собственных родителей или родителей жены
Для пересечения границы при сопровождении собственных родителей или родителей жены следует иметь следующие документы:
- выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке;
- справка МСЭК об инвалидности I, II группы;
- пенсионное удостоверение;
- справка ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;
- акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.
Сопровождение детей с инвалидностью
Сопровождать детей с инвалидностью при выезде за пределы Украины может:
- мать или отец;
- совершеннолетний брат, сестра;
- родные бабушка или дедушка;
- мачеха;
- отчим;
- опекун;
- попечитель;
- приемные родители;
- родители-воспитатели.
Для выезда за пределы Украины, сопровождая детей с инвалидностью, требуются:
- документы, подтверждающие родственные связи (в случае сопровождения отцом или матерью);
- документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью — в случае сопровождения попечителем, опекуном, родителями-воспитателями, одним или обоими приемными родителями.
Какие особенности сопровождения лица с инвалидностью за границу
После того как сопроводитель и лицо с инвалидностью прибыли на место временного пребывания за границей, необходимо в течение одного рабочего дня обратиться в консульское учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы лицо с инвалидностью стало на консульский учет.
Консульское учреждение в течение одного рабочего дня обязано через МИД проинформировать Минсоцполитики и Национальную социальную службу о взятии лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, на консульский учет.
Какие нюансы сопровождения лица с инвалидностью III группы за границу
Юристы безвозмездной правовой помощи отмечают, что сопровождать человека с инвалидностью III группы возможно только в том случае, если это жена с инвалидностью.
Необходимо собрать пакет документов для выезда за границу в соответствии с положениями п. 2-1 постановления КМУ № 57 от 27.01.1995 г. и выезжать вместе с супругой.
Других случаев сопровождения лиц с инвалидностью III группы не предусмотрено.
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