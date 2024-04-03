Сопровождение лица с инвалидностью за границу — кто имеет право, условия с 1 апреля

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, введенных с начала полномасштабной агрессии россии, выезд военнообязанных мужчин мобилизационного возраста за границу ограничен. Право пересекать границу имеют только некоторые категории лиц. В частности, граждане, имеющие жену с инвалидностью I, II, III группы или родителей или родителей жены с инвалидностью I и II группы.

Какие правила пересечения границы будут действовать с 1 апреля 2024 года, кто может осуществлять сопровождение людей с инвалидностью I, II, III группы и какие для этого нужны документы, рассказываем далее в материале.

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Кто имеет право осуществлять сопровождение людей с инвалидностью

Осуществлять сопровождение человека с инвалидностью могут:

лица, которые находятся в родстве с человеком с инвалидностью (супруги, дети, родители);

юридическое или физическое лицо, ухаживающее за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);

представитель организации, осуществляющей социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.

Следует отметить, что согласно постановлению Кабмина № 57, во время военного положения пересекать государственную границу имеют право те граждане Украины, которые:

постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;

сопровождают лиц с инвалидностью I, II, III группы;

детей с инвалидностью I, II группы;

лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Как происходит пересечение границы

В соответствии с утвержденными правилами пересечь границу через пропускной пункт можно исключительно сопровождая лицо с инвалидностью. То есть сам факт наличия лица с инвалидностью военнообязанному гражданину не дает права на самостоятельное пересечение границы.

В то же время пересечь пропускной пункт без лица с инвалидностью можно в том случае, если такой человек уже находится за границей. Для этого необходимо соответствующую справку о пребывании лица с инвалидностью на консульском учете в другой стране.

Также важный нюанс — сопровождающий лицо с инвалидностью не может вернуться в Украину позже лица, которое он сопровождал. Если человек с инвалидностью вернется из-за границы самостоятельно — это нарушение.

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы нужны для пересечения границы

Чтобы выехать из Украины с лицом с инвалидностью, необходимо предоставить полный пакет документов, перечень которых зависит от того, кто является сопровождающим и кого сопровождают.

Сопровождение жены с инвалидностью

Осуществить сопровождение супруги с инвалидностью на границе может ее официальный муж при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи, а именно:

справка МСЭК об инвалидности I, II, III группы;

свидетельство о браке;

пенсионное удостоверение.

Сопровождение собственных родителей или родителей жены

Для пересечения границы при сопровождении собственных родителей или родителей жены следует иметь следующие документы:

выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу;

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

справка МСЭК об инвалидности I, II группы;

пенсионное удостоверение;

справка ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;

акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.

Сопровождение детей с инвалидностью

Сопровождать детей с инвалидностью при выезде за пределы Украины может:

мать или отец;

совершеннолетний брат, сестра;

родные бабушка или дедушка;

мачеха;

отчим;

опекун;

попечитель;

приемные родители;

родители-воспитатели.

Для выезда за пределы Украины, сопровождая детей с инвалидностью, требуются:

документы, подтверждающие родственные связи (в случае сопровождения отцом или матерью);

документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью — в случае сопровождения попечителем, опекуном, родителями-воспитателями, одним или обоими приемными родителями.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие особенности сопровождения лица с инвалидностью за границу

После того как сопроводитель и лицо с инвалидностью прибыли на место временного пребывания за границей, необходимо в течение одного рабочего дня обратиться в консульское учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы лицо с инвалидностью стало на консульский учет.

Консульское учреждение в течение одного рабочего дня обязано через МИД проинформировать Минсоцполитики и Национальную социальную службу о взятии лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, на консульский учет.

Какие нюансы сопровождения лица с инвалидностью III группы за границу

Юристы безвозмездной правовой помощи отмечают, что сопровождать человека с инвалидностью III группы возможно только в том случае, если это жена с инвалидностью.

Необходимо собрать пакет документов для выезда за границу в соответствии с положениями п. 2-1 постановления КМУ № 57 от 27.01.1995 г. и выезжать вместе с супругой.

Других случаев сопровождения лиц с инвалидностью III группы не предусмотрено.

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