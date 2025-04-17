Выезд за границу женщины-военной в апреле 2025 — какие нюансы и правила следует знать

Семья выезжает за границу. Фото: shutterstock.com

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период чрезвычайно чувствительным и сложным стал вопрос пересечения границы. Больше всего ограничений касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — им запрещено выезжать за пределы страны, при отсутствии оснований, предусмотренных законом. Зато женщины не подпадают под эти ограничения и могут выехать из Украины. Но, когда речь идет о военнослужащих, действуют определенные правила. Ведь их статус предусматривает совсем другие условия, чем у гражданских лиц.

Как женщинам-военным выехать за границу, какие правила и нюансы предусмотрены законом, пишет 24 Канал.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №69, вступившее в силу 27 января 2023 года, запрещено выезжать из страны женщинам, которые проходят военную службу по контракту, а также являются государственными служащими и депутатами.

Чтобы выехать из Украины, им необходимо иметь для этого уважительные основания, предусмотренные законом. В частности, уважительным основанием может быть командировка.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Как военнослужащим выехать за границу

Женщины-военные для выезда за пределы страны должны иметь разрешение от военного начальства или соответствующих военных органов. Для них действует такой же алгоритм, как и для мужчин, которые проходят военную службу.

В соответствии со ст. 8-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие имеют право на выезд за границу, при условии получения разрешения от командования и прохождения определенной процедуры.

Для получения разрешения необходимо подать соответствующий рапорт, указав причину и цель поездки, а также предоставив необходимые документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Такой рапорт рассматривается командованием, которое проверяет обоснованность выезда и решает, может ли быть предоставлено разрешение. В случае положительного решения, военнослужащая получает официальное разрешение на выезд, которое необходимо иметь при себе при пересечении границы.

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