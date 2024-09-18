Выезд мужчин за границу — какие правила действуют для забронированных работников

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Как известно, из-за полномасштабной войны, начатой страной террористом россией, в Украине действует запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин. Выезжать за пределы страны разрешено только определенным категориям граждан при наличии соответствующих документов. В частности, разрешение имеют забронированные от мобилизации работники.

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Выезд забронированных мужчин из Украины — какие есть условия

В ыезд граждан за пределы Украины регулирует постановление Кабинета Министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", а также Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, в соответствии с действующими нормами закона забронированным работникам разрешено пересекать государственную границу с целью командировки и при условии возвращения в Украину по истечении срока, который прописывается в командировочном приказе.

Нарушение данного правила может квалифицироваться как нарушение правил пересечения границы, а для самого предприятия могут возникнуть проблемы в согласованном бронировании.

Следует подчеркнуть, что военнообязанное лицо должно завершить полную процедуру бронирования, а также получить отсрочку от мобилизации.

В реестре военнообязанных "Оберіг" обязательно должна быть указана информация как о бронировании, так и об отсрочке от мобилизации.

Работник ГПСУ проверяет документы у мужчины. Фото: dpsu.gov.ua

Какие документы нужны забронированным мужчинам, чтобы пересечь государственную границу

Обязательным требованием является наличие документов, подтверждающих цель командировки забронированного мужчины. Также право на выезд за пределы Украины есть при наличии:

военного билета;

паспорта гражданина Украины;

действующего загранпаспорта;

документов, подтверждающих служебную командировку, в частности приказ о командировке, подписанный руководителем предприятия, учреждения, организации с указанием цели командировки и сроков;

выписки из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного.

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