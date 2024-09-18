Выезд мужчин за границу — какие правила действуют для забронированных работников

Выезд забронированных мужчин из Украины — какие условия и перечень документов
Как известно, из-за полномасштабной войны, начатой страной террористом россией, в Украине действует запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин. Выезжать за пределы страны разрешено только определенным категориям граждан при наличии соответствующих документов. В частности, разрешение имеют забронированные от мобилизации работники.
Какие требования по выезду за границу забронированных мужчин и какие необходимо иметь при себе документы, говорится в материале "ТСН".
Выезд забронированных мужчин из Украины — какие есть условия
Выезд граждан за пределы Украины регулирует постановление Кабинета Министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", а также Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Так, в соответствии с действующими нормами закона забронированным работникам разрешено пересекать государственную границу с целью командировки и при условии возвращения в Украину по истечении срока, который прописывается в командировочном приказе.
Нарушение данного правила может квалифицироваться как нарушение правил пересечения границы, а для самого предприятия могут возникнуть проблемы в согласованном бронировании.
Следует подчеркнуть, что военнообязанное лицо должно завершить полную процедуру бронирования, а также получить отсрочку от мобилизации.
В реестре военнообязанных "Оберіг" обязательно должна быть указана информация как о бронировании, так и об отсрочке от мобилизации.
Какие документы нужны забронированным мужчинам, чтобы пересечь государственную границу
Обязательным требованием является наличие документов, подтверждающих цель командировки забронированного мужчины. Также право на выезд за пределы Украины есть при наличии:
- военного билета;
- паспорта гражданина Украины;
- действующего загранпаспорта;
- документов, подтверждающих служебную командировку, в частности приказ о командировке, подписанный руководителем предприятия, учреждения, организации с указанием цели командировки и сроков;
- выписки из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного.
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