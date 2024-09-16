Что делать, если военный билет украли — адвокат дал инструкцию

Возобновление военного билета в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязательно должны иметь военно-учетный документ, в частности таким есть военный билет. Однако в жизни случаются разные ситуации, иногда такой документ может потеряться или вообще быть украденным.

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Что необходимо делать в таком случае, рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Так, правозащитник отмечает, если ваш военный билет был украден, первое, что необходимо сделать, — написать заявление в полицию.

Уже после информирования правоохранительных органов о похищении документа военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП, в котором состоит на учете, об оформлении нового военно-учетного документа.

Айвазян отметил, что решение о повторной выдаче военного билета или иного учетного документа принимает исключительно руководитель соответствующего ТЦК и СП на основании личного заявления (рапорта) военнообязанного, резервиста, призывника или военнослужащего.

Исключение действует только для сотрудников Службы безопасности и Службы внешней разведки. Первые должны обращаться к руководителю соответствующего подразделения Центрального управления или регионального органа СБУ, а вторые — к заместителю главы СВР, отвечающему за состояние военного учета.

Адвокат добавил, гражданам следует учитывать, что на сегодня сроки оформления нового военно-учетного документа законодательством никоим образом не регулируется. То есть это может занять определенное время. По опыту правовед говорит, что на это уходит около недели. Впрочем, все зависит от нагрузки ТЦК и СП.

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Ранее мы писали, кому из украинцев необходимо заменить военно-учетный документ.

Напомним, мы сообщали, когда военный билет могут признать недействительным.

Также мы информировали, как оформить военный билет за границей.