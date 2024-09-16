Що робити, якщо військовий квиток вкрали — адвокат дав інструкцію

Відновлення військового квитка у ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років обов'язково повинні мати військово-обліковий документ, зокрема таким є військовий квиток. Проте в житті трапляються різні ситуації, часом такий документ може загубитися або ж взагалі бути вкраденим.

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Так, правозахисник зазначає, якщо ваш військовий квиток було вкрадено, перше, що необхідно зробити, — написати заяву до поліції.

Вже після інформування правоохоронних органів про викрадення документа військовозобов'язаний повинен звернутися до ТЦК та СП, у якому стоїть на обліку, щодо оформлення нового військово-облікового документа.

Айвазян зауважив, що рішення про повторну видачу військового квитка або іншого облікового документа приймає виключно керівник відповідного ТЦК та СП на підставі особистої заяви (рапорту) військовозобов'язаного, резервіста, призовника або військовослужбовця.

Виключення діє лише для співробітників Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки. Перші мають звертатися до керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу СБУ, а другі — до заступника голови СЗР, який відповідає за стан військового обліку.

Адвокат додав, громадянам слід враховувати, що на сьогодні терміни оформлення нового військово-облікового документа законодавством жодним чином не регулюється. Тобто це може зайняти певний час. З досвіду правознавець каже, що на це потрібно близько тижня. Втім усе залежить від навантаження ТЦК та СП.

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