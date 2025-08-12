Военно-врачебная комиссия - можно ли пройти ВВК через месяц после приказа

Граждане на ВВК. Фото: dialog.ua

Если военнообязанный гражданин получил запись на военно-врачебную комиссию с нарушением всех сроков, указанных в законодательстве, он обязательно должен сообщить об этом в ТЦК. Иначе его может ждать административная ответственность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Запись на ВВК длиннее требований закона

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения.

Одним из ключевых элементов мобилизационного процесса является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился гражданин, который после получения направления на ВВК позвонил в поликлинику и сумел записаться только через месяц.

Мужчина поинтересовался, не накажут ли его за это, не обвинят ли в затягивании процесса ВВК вне разрешенных законом пределов.

Можно ли избежать штрафа

"Вам необходимо сообщить ТЦК, что вас записали на прохождение ВВК только через один месяц", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Это нужно сделать обязательно, подчеркнул юрист, чтобы не иметь проблем с территориальным центром комплектования.

"В противном варианте есть риск быть привлеченным к ответственности за непрохождение ВВК в установленные сроки", — отметил Айвазян.

