Военно-врачебная комиссия - можно ли пройти ВВК через месяц после приказа

ВВК через месяц — как не получить наказание
Если военнообязанный гражданин получил запись на военно-врачебную комиссию с нарушением всех сроков, указанных в законодательстве, он обязательно должен сообщить об этом в ТЦК. Иначе его может ждать административная ответственность.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Запись на ВВК длиннее требований закона
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения.
Одним из ключевых элементов мобилизационного процесса является военно-врачебная комиссия.
К юристам обратился гражданин, который после получения направления на ВВК позвонил в поликлинику и сумел записаться только через месяц.
Мужчина поинтересовался, не накажут ли его за это, не обвинят ли в затягивании процесса ВВК вне разрешенных законом пределов.
Можно ли избежать штрафа
"Вам необходимо сообщить ТЦК, что вас записали на прохождение ВВК только через один месяц", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Это нужно сделать обязательно, подчеркнул юрист, чтобы не иметь проблем с территориальным центром комплектования.
"В противном варианте есть риск быть привлеченным к ответственности за непрохождение ВВК в установленные сроки", — отметил Айвазян.
