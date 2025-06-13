Военно-врачебная комиссия - как пройти ВВК военному

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: "АрміяInform"

Украинские военные имеют право на военно-врачебную комиссию. Начало ВВК для военнослужащего — это направление, выписанное начальником медицинской части.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.

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Военнослужащие ВСУ имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии.

Юрист Дмитрий Мурач объяснил, как происходит этот процесс.

"Начмед воинской части должен предоставить направление на ВВК на бланке воинской части за подписью командира воинской части", — так, по словам юриста, начинается процесс военно-врачебной комиссии.

В дальнейшем, подчеркнул Мурач, нужно записаться на ВВК.

"Начмед воинской части должен дистанционно записать через систему Е-очередь на прием к должностному лицу военно-врачебной комиссии и предоставить время и дату, на которую нужно прибыть в учреждение здравоохранения для прохождения ВВК", — отметил юрист.

Все этапы военно-врачебной комиссии в армии

В регистратуре учреждения здравоохранения, отметил Дмитрий Мурач, военному должны предоставить:

карточку обследования и медицинского осмотра, которую в дальнейшем будут заполнять врачи;

корешки на прием ко всем необходимым врачам.

Юрист добавил, что сначала нужно сдать все необходимые анализы и пройти обследование, а затем пройти врачей.

"Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о состоянии здоровья военнослужащего", — отметил Мурач.

После этого комиссия ВВК должна принять решение о состоянии здоровья военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько дней может длиться военно-врачебная комиссия.

Добавим, мы сообщали о том, как долго гражданин может проходить дополнительное обследование в рамках военно-врачебной комиссии.