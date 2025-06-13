Военно-врачебная комиссия - как пройти ВВК военному

ВВК для военных — юристы объяснили, как это сделать
Украинские военные имеют право на военно-врачебную комиссию. Начало ВВК для военнослужащего — это направление, выписанное начальником медицинской части.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.
Как начинается ВВК для военнослужащего
Военнослужащие ВСУ имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии.
Юрист Дмитрий Мурач объяснил, как происходит этот процесс.
"Начмед воинской части должен предоставить направление на ВВК на бланке воинской части за подписью командира воинской части", — так, по словам юриста, начинается процесс военно-врачебной комиссии.
В дальнейшем, подчеркнул Мурач, нужно записаться на ВВК.
"Начмед воинской части должен дистанционно записать через систему Е-очередь на прием к должностному лицу военно-врачебной комиссии и предоставить время и дату, на которую нужно прибыть в учреждение здравоохранения для прохождения ВВК", — отметил юрист.
Все этапы военно-врачебной комиссии в армии
В регистратуре учреждения здравоохранения, отметил Дмитрий Мурач, военному должны предоставить:
- карточку обследования и медицинского осмотра, которую в дальнейшем будут заполнять врачи;
- корешки на прием ко всем необходимым врачам.
Юрист добавил, что сначала нужно сдать все необходимые анализы и пройти обследование, а затем пройти врачей.
"Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о состоянии здоровья военнослужащего", — отметил Мурач.
После этого комиссия ВВК должна принять решение о состоянии здоровья военнослужащего.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько дней может длиться военно-врачебная комиссия.
Добавим, мы сообщали о том, как долго гражданин может проходить дополнительное обследование в рамках военно-врачебной комиссии.
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