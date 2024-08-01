Исключенные из военного учета – военно-врачебная комиссия, стоит ли проходить

Исключение гражданина из военного учета в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Часть граждан Украины освобождается от ежегодного прохождения военно-врачебной комиссии во время войны. Это та категория лиц, которая исключена из военного учета – даже если раньше эти люди проходили ВВК, после исключения им больше этого не нужно делать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

ВВК каждый год

После вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине начался этап массового обновления военно-учетных данных, после чего часть военнообязанных граждан была направлена на военно-врачебные комиссии.

В военное время заключение военно-врачебной комиссии действует ровно 12 месяцев, поэтому в условиях продолжающейся войны ВЛК нужно проходить ежегодно.

Кто не должен проходить комиссию

Впрочем, это касается всех граждан Украины. Те, кого однажды сочли непригодными к военной службе и исключили из военного учета, даже пройдя ранее ВВК, больше не должны этого делать.

"Вам больше не нужно проходить ВВК. Эта комиссия не предусмотрена для невоеннообязанных", — объяснил Юрий Айвазян такому гражданину Украины, который обратился к юристам за разъяснением.

Напомним, что существуют три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, в который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно состояния военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.