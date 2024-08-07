Мобилизация в Украине 2024 — можно ли пройти ВВК не по месту прописки

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Скриншот с видео на Youtube

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Но перед этим главным условием является прохождение военно-врачебной комиссии, определяющей пригодность. Часто возникают недоразумения по поводу прохождения медкомиссии.

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В частности, возникает вопрос, можно ли проходить ВВК в ТЦК и СП не по месту прописки. Ответ на него дал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Так, по словам правоведа, военнообязанное лицо должно пройти военно-врачебную комиссию исключительно в том ТЦК и СП, который выдал повестку.

После медицинского осмотра, при условии, что ВВК признала лицо пригодным к военной службе, ему могут вручить мобилизационное распоряжение.

В свою очередь офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в интервью сайту "Главред" отметила, что в Украине мобилизация на военную службу разрешена независимо от места нахождения на военном учете. То есть военнообязанный может быть призван независимо от места регистрации и фактического пребывания.

При этом прохождение ВВК происходит исключительно по решению начальника ТЦК и СП. А значит, человек не может самостоятельно решать, где ему удобно проходить ВВК.

Ранее мы писали, когда военнообязанных граждан не могут отправить на ВВК, существует два основания.

Напомним, мы сообщали, нужно ли проходить ВВК тем, кто оформляет бронь от мобилизации.

Также мы информировали, что делать, если человека незаконно принуждают пройти ВВК.