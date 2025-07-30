Военно-врачебная комиссия - можно ли пройти ВВК по недействительному направлению

Военно-врачебная комиссия. Фото: "Мілітарний"

Если военнообязанный гражданин не успел пройти военно-врачебную комиссию по сгенерированному в "Резерв+" направлению, то он все же может попробовать пройти ВВК, даже если направление уже просрочено. Но, возможно, возникнут проблемы, которые придется решать в ТЦК или Минобороны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который ранее сгенерировал направление на военно-врачебную комиссию в "Резерв+", но пройти вовремя, до завершения действия этого направления, пройти ВВК не успел.

Мужчина поинтересовался, может ли он таки пройти военно-врачебную комиссию по просроченным направлением.

"Если направление не исчезает и не формируется новое, то сначала обратитесь в учреждение здравоохранения по направлению сгенерированному в "Резерв+", — так в своем ответе военнообязанному гражданину посоветовал поступить юрист Владислав Дерий.

Возможно, придется обращаться в Минобороны

Далее, подчеркнул юрист, все будет зависеть от того, согласится ли ВВК принять такого гражданина.

"Если военно-врачебная комиссия откажет Вас принимать по направлению, то можете подать жалобу в Минобороны или идите в ТЦК за новым направлением на медицинский осмотр. При личном визите в ТЦК обязательно подавайте заявление о признании правонарушения и предоставлении согласия на привлечение к административной ответственности", — отметил Дерий.

Подача такого заявления будет означать, что гражданин заплатит лишь 8500 грн штрафа, что составляет 50% от минимального штрафа за это правонарушение.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.