Внести данные с бумажного ВУД в Оберіг можно, но только через суд

Приложение "Резерв+", где отображаются данные из реестра "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

В реестр "Оберіг" должны были быть внесены все данные граждан, состоящих на воинском учете. Впрочем, оказалось, что у части военнообязанных данные в бумажных военно-учетных документах не совпадают с информацией в реестре "Оберіг". Внести правильные данные можно, но на практике это возможно только через суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-учетные документы в Украине

После 2022 года в процессе воинского учета в Украине произошли существенные изменения. Часть этих изменений касается военно-учетных документов.

Во время действия военного положения в системе воинского учета появился новый вид военно-учетных документов. Это электронный военно-учетный документ в виде мобильного приложения "Резерв+".

С декабря 2025 года "Резерв+" стал основным ВУД в Украине. Новые военно-учетные документы уже не выдаются в бумажном виде.

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Неточности в реестре "Оберіг" исправляются через суд

Впрочем, у части граждан после изменения в формате воинского учета обнаружилась неожиданная проблема. Данные, указанные в старых бумажных документах и в новом реестре "Оберіг", не совпадают.

К юристам обратился гражданин, у которого сложилась именно такая ситуация: в бумажном документе есть данные, не внесенные в "Оберіг". Мужчина поинтересовался, может ли он как-то исправить эту ситуацию.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, признал, что исправить неточности можно, но отметил важный нюанс: "Это реально, но только в судебном порядке. К сожалению, практика сотрудничества со столичными ТЦК свидетельствует о том, что ТЦК не вносят корректные данные в Реестр без решения суда".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие данные вносятся в "Оберіг" и когда эти данные уничтожают.

Государственный реестр "Оберіг" хранит все персональные и служебные данные трех категорий граждан, состоящих на воинском учете. Это призывники, военнообязанные и резервисты.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать военнообязанному, если его данных нет в реестре "Оберіг".

Если у военнообязанного в электронном военно-учетном документе не подтянулись данные из реестра "Оберіг", он должен направить адвокатский запрос в адрес ТЦК. На такой запрос территориальный центр комплектования должен ответить в течение пяти дней.