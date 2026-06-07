Внести дані з паперового ВОД в "Оберіг" можна, але лише через суд

Застосунок "Резерв+", де відображаються дані з реєстру "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

В реєстр "Оберіг" мали бути внесені усі дані громадян, які перебувають на військовому обліку. Втім, виявилося, що у частини військовозобов’язаних дані в паперових військово-облікових документах не збігаються з інформацією в реєстрі "Оберіг". Внести правильні дані можна, але на практиці це можливо тільки через суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікові документи в Україні

Після 2022 року у процесі військового обліку в Україні відбулися суттєві зміни. Частина цих змін стосується військово-облікових документів.

Під час дії воєнного стану в системі військового обліку з’явився новий вид військово-облікових документів. Це електронний військово-обліковий документ у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".

З грудня 2025 року "Резерв+" став основним ВОД в Україні. Нові військово-облікові документи уже не видаються в паперовому вигляді.

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Неточності в реєстрі "Оберіг" виправляються через суд

Втім, у частини громадян після зміни у форматі військового обліку виявилася несподівана проблема. Дані, вказані у старих паперових документах та у новому реєстрі "Оберіг", не збігаються.

До юристів звернувся громадянин, у якого склалася саме така ситуація: у паперовому документі є дані, не внесені у "Оберіг". Чоловік поцікавився, чи може він якось виправити цю ситуацію.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, визнав, що виправити неточності можна, але наголосив на важливому нюансі: "Це реально, але тільки у судовому порядку. На жаль, практика співпраці зі столичними ТЦК свідчить про те, що ТЦК не вносять коректні дані до Реєстру без рішення суду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які дані вносяться у "Оберіг" і коли ці дані знищують.

Державний реєстр "Оберіг" зберігає усі персональні та службові дані трьох категорій громадян, які перебувають на військовому обліку. Це призовники, військовозобов’язані та резервісти.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що робити військовозобов'язаному, якщо його даних немає у реєстрі "Оберіг".

Якщо у військовозобов’язаного в електронному військово-обліковому документі не підтягнулися дані з реєстру "Оберіг", він має направити адвокатський запит на адресу ТЦК. На такий запит територіальний центр комплектування має відповісти протягом п’яти днів.