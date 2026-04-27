Военные после увольнения могут получить помощь от государства

Военнослужащий, деньги. Фото иллюстративное

Военные, которые уволились со службы, имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Это важная финансовая поддержка, которая помогает ветеранам адаптироваться к гражданской жизни. Размер выплат зависит от категории службы и оснований для увольнения.

Об этом 26 апреля сообщили в Киевском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Выплаты после увольнения со службы

Контрактники и кадровые военные получат от 25% до 50% месячного денежного обеспечения за каждый год службы, мобилизованные — 4% месячного обеспечения за каждый полный месяц службы (но не менее 25%), а офицеры по призыву — 50% месячного обеспечения.

Также военнослужащие имеют право на полный расчет денежного обеспечения, помощь на оздоровление, компенсации за неиспользованные отпуска и неполученное вещевое имущество.

"Увольнение не означает потерю прав — воинская часть обязана провести полный финансовый расчет", — отметили в региональном военкомате.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что украинки могут присоединяться к армии. Речь идет о добровольной службе по контракту. Правда, этот шаг не освободит от службы их мужчин.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что те, кто служил по контракту, могут после его завершения уволиться. Для этого нужно подать рапорт. Стоит помнить: без наличия отсрочки такие граждане выезжать за границу не смогут.