Военный учет школьников: будут ли штрафовать детей и родителей

Военный билет. Фото иллюстративное: armyinform.com

В школах Украины будут проверять наличие военно-учетных документов у ребят, которым будет 17 лет. Соответствующий документ должен быть у юношей в "Резерв+" или портале "Дія", но за нарушение воинского учета, вероятно, штрафов не будет.

Как сообщает Новини.LIVE, в комментарии ТСН заявил адвокат Роман Ухов.

Будут ли наказания для школьников и родителей

Юрист отметил, что в законодательстве предусмотрена сложная процедура привлечения несовершеннолетних к ответственности за нарушение правил воинского учета. В то же время он говорит, что штрафов, скорее всего, не будет.

"Их можно привлечь только к предупреждению или отдать под присмотр родителей. Штрафа или еще какого-то наказания не будет", — сказал Роман Ухов.

Он также добавил, что родителей тоже вряд ли будут привлекать к ответственности в таких случаях.

"Я не думаю, что родителей будут привлекать к ответственности, поскольку здесь нет системности, нет какого-то грубого нарушения со стороны ребенка по закону", - резюмировал он.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на управляющего партнера адвокатского объединения "Єдія", адвоката Александра Попсуя сообщал, что в "Резерв+" появился статус "солдат резерва". К этой категории относятся люди, которые нуждаются в прохождении базовой военной подготовки. Речь идет о тех, кто ранее не имел боевого опыта.

Также в Волынском областном ТЦК и СП писали, что юноши, которым в этом году исполнится 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет. Для этого надо прийти в ТЦК и СП. Кроме того, доступна онлайн-услуга.