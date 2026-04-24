Главная Мобилизация Проверки учета в школах: что такое э-ВОД и кому он нужен

Проверки учета в школах: что такое э-ВОД и кому он нужен

Дата публикации 24 апреля 2026 06:30
Проверки учета в школах: что такое е-ВОД и кому он нужен
Военный билет. Фото иллюстративное: armyinform.com

В школе должны проверять, есть ли у учеников, которым уже исполнилось 17 лет, военно-учетный документ (ВОД). У большинства призывников ВОД существует в электронной форме. Речь идет о данных в "Резерв+", на портале "Дія" или же распечатанных с QR-кодом.

Об этом 23 апреля сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Почему в школах проверяют данные по учету

"Учебные заведения относятся к кругу организаций, обязанных вести персональный воинский учет. Школа проверяет наличие ВОД у учащихся и сохраняет соответствующие сведения в личных делах. Это обязанность заведения, а не произвольное требование конкретной администрации", - отметили в оборонном ведомстве.

Требование о предоставлении ВОД является законным. Вопрос лишь в форме документа, которую школа имеет право принять.

Электронный ВОД

Электронный ВОД - это цифровая версия ВОД, которую призывник, военнообязанный или резервист может сформировать самостоятельно через приложение "Резерв+" или через портал "Дія". Документ содержит актуальные сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, имеет QR-код для проверки.

И документ на экране смартфона, и распечатанная версия ВОД имеют одинаковую юридическую силу. Для ученика-призывника е-ВОД — стандартная форма документа, а не цифровая альтернатива бумажному. Требовать что-то другое школа не имеет права.

Срок действия е-ВОД — год от даты формирования. После этого документ надо обновить через "Резерв+".

Учет несовершеннолетних

Ежегодно с 1 января по 31 июля граждан, которым в соответствующем году исполнится 17 лет, берут на воинский учет призывников. Стать на учет можно, прибыв в ТЦК и СП, или же через электронную идентификацию и уточнения персональных данных в электронном кабинете призывника. После постановки на учет несовершеннолетний получает военно-учетный документ.

"Если юноша еще не состоит на учете, е-ВУД у него не будет, поскольку документ формируется на основании данных реестра. В таком случае школа как орган персонального учета может напомнить о необходимости явиться в ТЦК в установленные сроки", — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на управляющего партнера адвокатского объединения "Едия", адвоката Александра Попсуя сообщал, что в "Резерв+" появился статус "солдат резерва". К этой категории относятся люди, которые нуждаются в прохождении базовой военной подготовки. Речь идет о тех, кто ранее не имел боевого опыта.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП писал, что юноши, которым в этом году исполнится 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет. Для этого надо прийти в ТЦК и СП. Кроме того, доступна онлайн-услуга.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
