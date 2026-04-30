Військовий облік школярів: чи штрафуватимуть дітей та батьків

Дата публікації: 30 квітня 2026 04:30
Військовий квиток. Фото ілюстративне: armyinform.com

У школах України будуть перевіряти наявність військово-облікових документів у хлопців, яким буде 17 років. Відповідний документ має бути у юнаків в "Резерв+" чи порталі "Дія", але за порушення військового обліку, ймовірно, штрафів не буде.

Як повідомляє Новини.LIVE, в коментарі ТСН заявив адвокат Роман Ухов.

Чи будуть покарання для школярів та батьків

Юрист зазначив, що в законодавстві передбачена складна процедура притягнення неповнолітніх до відповідальності за порушення правил військового обліку. Водночас він каже, що штрафів, найімовірніше, не буде.

"Їх можна притягти тільки до попередження або віддати під нагляд батьків. Штрафу або ще якогось покарання не буде", — сказав Роман Ухов.

Він також додав, що батьків теж навряд чи будуть притягати до відповідальності у таких випадках.

Читайте також:

"Я не думаю, що батьків будуть притягати до відповідальності, оскільки тут немає системності, немає якогось грубого порушення від сторони дитини за законом", — резюмував він.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керуючого партнера адвокатського об'єднання "Єдія", адвоката Олександра Попсуя повідомляв, що в "Резерв+" з'явився статус "солдат резерву". До цієї категорії належать люди, які потребують проходження базової військової підготовки. Йдеться про тих, хто раніше не мав бойового досвіду.

Також у Волинському обласному ТЦК та СП писали, що юнаки, яким цьогоріч виповниться 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік. Для цього треба прийти до ТЦК та СП. Крім того, доступна онлайн-послуга.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
