Мобилизация в Украине — как ВВК оценивает состояние здоровья военнообязанных

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

Каждый военнообязанный мужчина в Украине должен пройти военно-врачебную комиссию, которая дает заключение о пригодности к военной службе. Без этого документа не могут мобилизовать в ВСУ.

Но, учитывает ли медкомиссия все болезни, которые имеются у военнообязанного лица или только тяжелое заболевание, на этот вопрос ответил юрист Андрей Новак в комментарии "УП. Життя".

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Так, по словам правоведа, ВВК учитывает самое тяжелое заболевание, имеющееся у военнообязанного, и по нему определяет, пригоден ли он к военной службе. Соответственно, комиссия не учитывает совокупность легких болезней.

В свою очередь председатель военно-врачебной комиссии индустриального районного ТЦК и СП Днепра Елена Седлецкая отметила, что комиссия не может обследовать человека по каждой болезни из-за нехватки ресурсов и времени.

Итак, если у военнообязанного нет ярко выраженного заболевания и серьезных жалоб на здоровье, он получит от ВВК вывод "пригодный к прохождению военной службы".

"Если человек приходит с мелкими жалобами почти к каждому из врачей — офтальмолога, лора, терапевта, хирурга, выбирается доминирующая проблема, по которой мы будем его обследовать. Таких пациентов много и если мы будем производить осмотр по каждой жалобе, больницы вынуждены будут работать только на ВВК", — объясняет Елена Седлецкая.

Ранее мы рассказывали, сколько действует справка о прохождении ВВК во время военного положения.

Напомним, мы писали, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК.

Также мы сообщали, как можно оспорить решение ВВК.