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Главная Мобилизация Временная непригодность: сроки для освидетельствования могут быть разными

Временная непригодность: сроки для освидетельствования могут быть разными

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 12:20
Временная непригодность: сроки для переосвидетельствования могут быть разными
Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: Житомирский ОТЦК

На военно-врачебной комиссии гражданина могут признать временно непригодным к военной службе. Временно непригодные граждане должны обязательно пройти переосвидетельствование. Юристы объяснили, когда именно нужно проходить переосвидетельствование временно непригодным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Временная и полная непригодность после ВВК

Военно-врачебная комиссия является основным элементом общей мобилизации в Украине. Именно благодаря выводам ВВК определяется пригодность в целом и степень пригодности того или иного гражданина к военной службе.

Кроме того, в некоторых случаях гражданин может быть признан непригодным к военной службе. Это может быть как полная, так и временная непригодность.

В случае с полной непригодностью гражданин должен быть исключен из воинского учета. Вернуть его на учет законным путем после этого невозможно.

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Как долго может длиться временная непригодность

В случае с временной непригодностью ситуация иная. Стоит отметить, что такой статус, "временно непригодный", гражданин может получить, например, после операции, для реабилитации и восстановления.

Таким образом, временно непригодные граждане могут быть через некоторое время признаны годными и мобилизованы. Юристы объяснили, когда именно это может произойти.

Юрист Владислав Дерий отметил, что временно непригодные гражданин обязательно должны пройти переосвидетельствование для установления актуального состояния здоровья и, соответственно, пригодности к военной службе. Согласно закону, регулирующему вопросы воинского учета и мобилизации, переосвидетельствование происходит через 6-12 месяцев. Поэтому временная непригодность может быть предоставлена как на полгода, так и на целый год, в зависимости от серьезности проблем со здоровьем и времени, необходимого на лечение и реабилитацию.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда временно непригодный гражданин может выезжать за границу.

Временная непригодность после ВВК предоставляется на определенный срок с обязательным пересмотром на повторной военно-врачебной комиссии. Часть из таких граждан имеет право выезжать из Украины.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли получить статус "временная непригодность" без прохождения ВВК.

Статус "временно непригодный" гражданин может получить только после военно-врачебной комиссии. Бывший ограниченно годный не может автоматически стать временно непригодным.

ВВК военная служба временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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