Что делать, если вручают повестку в кафе, магазине или ТРЦ — украинцам объяснили

Военнообязанным выписывают повестки в магазине. Фото: novynarnia.com

В Украине снова продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Особый правовой режим продлится до 14 февраля 2024 года. А это значит, что военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки для уточнения данных. Выдать этот документ сотрудники ТЦК могут где угодно, ведь запретов на места вручения повесток не существует. Кроме того, в законодательстве не указано, что уведомление возможно исключительно по домашнему адресу военнообязанного.

Рассказываем, как должны реагировать украинцы на повестку, которую им вручают работники ТЦК в кафе, ресторане, магазине или ТРЦ и можно ли отказаться от получения.

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Законно ли заполнять повестку в общественном месте

Стоит отметить, что вручение повестки в общественных заведениях, супермаркетах, гостиницах, ресторанах, на блокпостах или просто на улице вполне возможно, и это не нарушение закона.

Однако к таким повесткам есть важное требование — предварительное установление лица на основании удостоверяющих его документов (паспорт, водительское удостоверение) перед вручением ему повестки.

Так, адвокат Джамал Стаценко отмечает, что пустую повестку могут заполнять на месте, но только в случае присутствия главы ТЦК и СП или им лично.

Кроме того, документ должен быть выписан на конкретное лицо до момента подписи военнообязанного.

Бланк не может быть полностью пустым. То есть случаи, когда штампуют пустые повестки, а потом приходят домой или вручают прямо на улице без подписи ТЦК — это незаконно. Поэтому пустую повестку можно обжаловать, обратившись в областной ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Адвокат Евгения Рябека в комментарии "УП. Життя" также подчеркнула, что повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа являются незаконными.

Однако в законодательстве нет нормы, что повестка должна быть заполнена только в ТЦК, поэтому это могут делать где угодно, а данные брать со слов военнообязанного или документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Украины).

Военнообязанным выписывают повестки в магазине. Фото: novynarnia.com

Правила вручения повесток военнообязанным

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно выделить следующие важные правила вручения повесток:

документ могут вручить военнообязанному лицу в возрасте от 18 до 60 лет в любом месте;

для вручения повестки необходимо установить лицо, которому она вручается. Так что граждане обязаны носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу — представителям Национальной полиции Украины;

повестку должны вручить лично.

Кто имеет право вручать повестку

Напомним, что в Украине повестку военнообязанному лицу могут вручать:

представители ТЦК и СП;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.

Мужчину остановили представители ТЦК для вручения повестки. Фото: "Суспильне Сумы"

Как должна быть оформлена повестка

Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которое выдало повестку.

Повестка в 2023 году. Фото: kmu.gov.ua

Как реагировать украинцу на вручение повестки в общественном месте и что делать

Военнообязанным следует соблюдать следующие действия, если повестка была вручена в общественном месте, блокпосте и т.д.

обратить внимание, кто именно вручает повестку;

выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;

снять происходящее на камеру.

Важно: если представители военкомата при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, повестку можно обжаловать в судебном порядке.

Ранее мы писали, вправе ли ТЦК и СП фотографировать документы военнообязанного.

Напомним, мы сообщали о законных основаниях, позволяющих не приходить в ТЦК за повесткой.

Также мы рассказывали, могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки.