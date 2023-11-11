Что делать, если вручают повестку в кафе, магазине или ТРЦ — украинцам объяснили

Вручают повестку в кафе, магазине или ТРЦ — как действовать украинцам и что нужно знать
В Украине снова продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Особый правовой режим продлится до 14 февраля 2024 года. А это значит, что военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки для уточнения данных. Выдать этот документ сотрудники ТЦК могут где угодно, ведь запретов на места вручения повесток не существует. Кроме того, в законодательстве не указано, что уведомление возможно исключительно по домашнему адресу военнообязанного.
Рассказываем, как должны реагировать украинцы на повестку, которую им вручают работники ТЦК в кафе, ресторане, магазине или ТРЦ и можно ли отказаться от получения.
Законно ли заполнять повестку в общественном месте
Стоит отметить, что вручение повестки в общественных заведениях, супермаркетах, гостиницах, ресторанах, на блокпостах или просто на улице вполне возможно, и это не нарушение закона.
Однако к таким повесткам есть важное требование — предварительное установление лица на основании удостоверяющих его документов (паспорт, водительское удостоверение) перед вручением ему повестки.
Так, адвокат Джамал Стаценко отмечает, что пустую повестку могут заполнять на месте, но только в случае присутствия главы ТЦК и СП или им лично.
Кроме того, документ должен быть выписан на конкретное лицо до момента подписи военнообязанного.
Бланк не может быть полностью пустым. То есть случаи, когда штампуют пустые повестки, а потом приходят домой или вручают прямо на улице без подписи ТЦК — это незаконно. Поэтому пустую повестку можно обжаловать, обратившись в областной ТЦК, Минобороны или Нацполицию.
Адвокат Евгения Рябека в комментарии "УП. Життя" также подчеркнула, что повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа являются незаконными.
Однако в законодательстве нет нормы, что повестка должна быть заполнена только в ТЦК, поэтому это могут делать где угодно, а данные брать со слов военнообязанного или документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Украины).
Правила вручения повесток военнообязанным
В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно выделить следующие важные правила вручения повесток:
- документ могут вручить военнообязанному лицу в возрасте от 18 до 60 лет в любом месте;
- для вручения повестки необходимо установить лицо, которому она вручается. Так что граждане обязаны носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу — представителям Национальной полиции Украины;
- повестку должны вручить лично.
Кто имеет право вручать повестку
Напомним, что в Украине повестку военнообязанному лицу могут вручать:
- представители ТЦК и СП;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
- соответствующие органы местного самоуправления;
- руководители (председатели) государственных органов;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители ЖЭКа, ОСМД;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.
Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.
Как должна быть оформлена повестка
Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которое выдало повестку.
Как реагировать украинцу на вручение повестки в общественном месте и что делать
Военнообязанным следует соблюдать следующие действия, если повестка была вручена в общественном месте, блокпосте и т.д.
- обратить внимание, кто именно вручает повестку;
- выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;
- снять происходящее на камеру.
Важно: если представители военкомата при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, повестку можно обжаловать в судебном порядке.
Ранее мы писали, вправе ли ТЦК и СП фотографировать документы военнообязанного.
Напомним, мы сообщали о законных основаниях, позволяющих не приходить в ТЦК за повесткой.
Также мы рассказывали, могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки.
Читайте Новини.LIVE!