Мобилизация в мае 2025 — что украинцам следует проверить при получении повестки

Мужчине вручают повестку на улице. Скриншот из видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых повестки остаются основным способом оповещения военнообязанных граждан. Этот документ можно получить в любом общественном месте, по адресу проживания или даже на работе. Как бы там ни было, а он должен быть оформлен в соответствии с законом.

Какую информацию обязательно должна содержать повестка, как должна выглядеть и на что обязательно обращать внимание военнообязанным, объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Как должна выглядеть повестка для уточнения военно-учетных данных

Повестка для уточнения данных — это самый распространенный вид повесток. Именно ее имеют право вручать на улице или в любом общественном месте. Она не означает мобилизацию, а вручается с целью уточнить данные лица, стоящего на учете (семейное положение, адрес проживания и т.д.).

По этой повестке военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП в указанные на документе дату и время. Если гражданин имеет бронь или отсрочку, то после уточнения информации о себе может быть свободен.

В другом случає человеку могут вручить направление на прохождение ВВК. Или же, если есть вывод о пригодности, вручить мобилизационное распоряжение.

Выглядит повестка для уточнения данных так:

Повестка на уточнение военно-учетных данных. Скриншот с портала Минобороны

Какие данные должна содержать повестка обязательно

В повестке обязательно должна содержаться следующая информация:

наименование районного (городского) ТЦК и СП (или его отделов) выдавшего повестку;

регистрационный номер повестки;

цель вызова в ТЦК;

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

дата рождения военнообязанного;

место, день и время явки по вызову;

ФИО, должность и подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания;

ФИО руководителя ТЦК или его отдела;

дата наложения квалифицированной электронной подписи (если речь идет о повестке, сформированной с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов);

разъяснения о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

На что обращать внимание мужчинам при получении повестки

Обязательно проверяйте:

правильно ли записаны ваши данные (фамилия, имя, дата рождения и т.д.);

содержит ли документ цель вызова;

есть ли на повестке подпись руководителя ТЦК или печать.

Также военнообязанные имеют право убедиться, что им вручают повестки уполномоченные на это лица. Они должны иметь распоряжение (приказ) руководителя ТЦК и СП об оповещении призывников, военнообязанных и резервистов.

Мужчине вручают повестку на улице. Скриншот из видео на Youtube

Когда военнообязанное лицо может отказаться от повестки

Для отказа в получении повестки следует иметь уважительные причины, среди них:

лицо не является военнообязанным;

в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

После фиксации отказа от получения повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководителю ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

"Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки", — пояснили специалисты.

Ранее мы писали, обязательно ли военнообязанному подписывать боевую повестку.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если на почту пришла повестка, а вы находитесь за границей.

Также мы информировали, могут ли работники ТЦК вручить повестку военнообязанному через его родственников.