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Вручение повестки и действия против уклонистов — юрист рассказала основные нормы закона

25 апреля 2024 17:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Вручение повестки и действия против уклонистов — юрист рассказала основные нормы закона
Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в апреле был принят парламентом и подписан Президентом Владимиром Зеленским законопроект о мобилизации. В то же время, для военнообязанных запустят электронный кабинет призывника.

Основные нормы закона о мобилизации объяснила юрист Орися Швец в комментарии Новини.LIVE.

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По ее словам, военнообязанные должны предъявлять военно-учетный документ по требованию представителя ТЦК, полицейского или пограничника.

Уже в июне в Украине может быть запущен электронный кабинет призывника, однако регистрация военнообязанного в нем будет добровольной.

Юрист отметила, что в случае невыполнения военнообязанных обязанностей — представители ТЦК и СП имеют право обратиться в полицию с требованием по его задержанию и доставке в военкомат.

Однако если такая доставка невозможна — ТЦК и СП пришлет требование. В случае оставления его на почте или возвращения документ будет считаться врученным должным образом.

В случае, если в течение 10 дней военнообязанный не выполнит его и не явится в ТЦК, то там могут обратиться с иском в суд и применять ограничения управлением транспортным средством.

Ранее адвокат Николай Максимов в комментарии для ТСН.ua рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней.

Исследователи же Texty.org считают, что ТЦК не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные.

мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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