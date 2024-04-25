Вручення повістки та дії проти ухилянтів — юрист пояснила основні норми закону

Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у квітні був ухвалений парламентом та підписаний Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про мобілізацію. Водночас для військовозобов'язаних запустять електронний кабінет призовника.

Основні норми закону про мобілізацію пояснила юристка Орися Швець в коментарі Новини.LIVE.

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За її словами, військовозобов'язані мають пред'являти військово-обліковий документ на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника.

Вже у червні в Україні може запрацювали електронний кабінет призовника, однак реєстрація військовозобов'язаного в ньому буде добровільною.

Юристка зазначила, що у разі невиконання військовозобов'язаним обов'язків — представники ТЦК та СП мають право звернутися до поліції з вимогою щодо його затримання та доставки у військкомат.

Однак якщо таке доставлення неможливе — ТЦК та СП надішле вимогу. У разі залишення вимоги на пошті або повернення — документ вважатиметься врученим належним чином.

У випадку, якщо протягом 10 днів військовозобов'язаний не виконає його і не з'явиться в ТЦК, то там можуть звернутися з позовом до суду і застосовувати обмеження керуванням транспортним засобом.

Раніше адвокат Микола Максимов в коментарі для ТСН.ua розповів, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів.

А дослідники Texty.org вважають, що ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані.