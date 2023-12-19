Вручение повесток в спортзалах и ресторанах — в Минобороны выступили с объяснениями

Спикер Минобороны Илларион Павлюк. Фото: телемарафон

Большинство военнообязанных готовы присоединиться к рядам ВСУ, "если их позовут". Однако сотрудников ТЦК и СП можно встретить с повестками где угодно, например в торговых центрах или спортивных залах, что возмущает украинцев.

Спикер Минобороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода" отреагировал на вручение повесток в публичных местах.

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Что говорят в Минобороны о таком вручении повесток

"Как им всем сообщить, что они нужны? Если общество очень негативно воспринимает приход с повестками в публичное место", — спросил он.

Павлюк подчеркнул, что сейчас внимание украинцев сосредоточено на возмущающихся, ведь они не ожидали того, что им в ресторане вручат повестку.

"А почему фокус не смещен в сторону воинов на фронте, которые элементарно в отпуск не могут уйти, потому что командир не пускает, потому что "тебя надо кем-то заменить", — отметил представитель Минобороны.

Вручение повесток в публичных местах в Украине

В Николаеве в субботу, 16 декабря, сотрудники одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пришли в торговый центр Херсонского шоссе. Они перекрыли все входы и выходы в торговый центр.

Также мы писали, что сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.

В свою очередь в социальных сетях сообщили, что элитный ресторан Киева посетили представители территориального центра комплектования. Вероятно, они вручали повестки.