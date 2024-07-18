Выезд за границу 2024 — в ГПСУ ответили, будут ли вручать повестки украинцам на КПП

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: dpsu.gov.ua

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Этот документ может быть вручен в любом общественном месте, на улице, блокпосте и т.д.

Будут ли вручать повестки военнообязанным мужчинам на контрольно-пропускных пунктах при выезде за границу, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Радио Свобода".

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Так, по словам пресс-офицера, сотрудники ТЦК и СП часто присутствуют на КПП. Однако военнообязанным мужчинам повестки не выписывают. Таких новшеств не предполагается.

"Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о пересекающих границу людях. Тогда мы можем обратиться к представителям территориальных центров комплектования, которые могут быть в пунктах пропуска", — пояснил Демченко.

Пограничник проверяет документы. Фото: dpsu.gov.ua

Спикер ГПСУ подчеркнул, что граждане Украины при выезде за границу "массово, открыто или не открыто" повесток не получают.

В то же время, если лицо, пытающееся пересечь границу, находится, например, в розыске Нацполиции, то пограничники обращаются к стражам порядка, и те доставляют его в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, когда военные ВСУ могут выезжать за границу в 2024 году.

Напомним, мы сообщали, как изменились правила выезда за границу для военнообязанных украинцев с 17 июля 2024 года.

Также мы информировали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных для ТЦК.